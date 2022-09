Termini Imerese, iscrizioni aperte per il raduno poetico del prossimo 2 ottobre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

C'è tempo fino al 28 settembre per partecipare al XI Raduno Poetico dal tema “L'incontro nella lontananza. Missione esistenziale”. Alla manifestazione, organizzata dall'associazione culturale Termini d'Arte in collaborazione con Accademia di Sicilia, ciascun poeta potrà declamare una sola poesia, in lingua italiana o in siciliano, seguendo il tema della kermesse. Presentato da Katiuska Falbo, ed animato dal violoncellista Franco Oliveri, il raduno si svolgerà nell'arco della mattinata, a partire dalle 9.30, all'interno del ristorante Moby Dick, dove l'artista Maria Antonietta Terrana esporrà alcune delle sue opere. L'evento non è riservato solo ai poeti, ma anche alle famiglie e a tutti coloro che desiderano prendere parte a questa giornata di arte e cultura.