Termini Imerese, Francesco Rutelli presenterà il libro "Il secolo verde"

Si scaldano i motori della tredicesima edizione delle Notti Clandestine a Termini Imerese. Domani al Cortile Maltese (ore 18) sarà presentato il libro Il secolo verde (edito da Solferino) di Francesco Rutelli. Durante l'evento sarà presentato il programma ufficiale della kermesse termitana, che si terrà dal 25 al 31 luglio 2023. Interverranno: Agostino Moscato, Maria Terranova (sindaca di Termini Imerese), Nicola Macaione (titolare di Spazio Cultura Macaione e presidente dell’Associazione Librai Italiani - Confcommercio Palermo), Franco Piro (ex assessore al Bilancio della Regione Sicilia) e Salvatore Scaccia (TeleTermini e tra gli organizzatori dell'evento).

Modererà l'incontro il giornalista e scrittore Roberto Tedesco. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Termini Imerese, dall'associazione AddioPizzo e dal comitato degli imprenditori della Zit (Zona industriale di Termini Imerese), è sponsorizzata da Tecnimpianti, Enel, LVS Group e Mondialpol Secutiry. "In questa tredicesima edizione saranno tante le proposte culturali per il nostro pubblico, con un programma di primo piano con ospiti di fama nazionale - dice Totò Scaccia, tra i promotori dell’iniziativa - ringrazio i nostri sponsor, senza i quali l'evento sarebbe stato impossibile da realizzare e che ci sostengono con grande entusiasmo, senza dimenticare il Comune di Termini Imerese per il gratuito patrocinio e le associazioni Zit e AddioPizzo che ancora una volta ci affiancano e ci onorano con la loro partecipazione". Facebook: https://www.facebook.com/notticlandestine