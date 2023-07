Un sogno lungo cinquant’anni, un festival per celebrare il teatro dei pupi di Cuticchio

Un sogno lungo cinquant’anni. Quanti ne compie giusto in questi giorni il Teatro dell’associazione Figli d’Arte Cuticchio in via Bara all’Olivella, nel cuore della Palermo più antica, a due passi dal Teatro Massimo, dove aprì i battenti il 28 luglio 1973.

Erano anni in cui dal centro della città, spesso fatiscente, si fuggiva, preferendovi le più comode periferie coi palazzi nuovi, il riscaldamento centralizzato e la cisterna condominiale. "Ma per me - dice Mimmo Cuticchio - era importante restare: non volevo sradicare la tradizione dell’Opra dei Pupi da “casa” sua e, poi, non mi vedevo tra i palazzoni". Mezzo secolo di passione, perseveranza e tanta fede; mezzo secolo durante il quale, nel 2001, è arrivato il riconoscimento dell’Unesco che ha dichiarato l’Opera dei pupi “patrimonio orale e immateriale dell’umanità”.

“Un sogno lungo 50 anni” è, dunque, il titolo e il tema di questa quarantesima edizione del festival “La macchina dei sogni” che con la direzione artistica di Mimmo Cuticchio, come di consueto, fa dialogare l’opera dei pupi e il teatro di figura. La rassegna è stata presentata questa mattina nel Teatro di Via Bara all’Olivella, alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella: "Quand’ero bambino - dice Cannella -, i miei genitori mi portavano qui a vedere gli spettacoli dell’Opera dei Pupi, da adulto ho portato i miei figli e oggi mi piacerebbe far arrivare il teatro di Mimmo Cuticchio anche in altre zone della città. Penso, ad esempio, a un progetto da realizzare al Museo Pitrè".

Tra produzioni e ospitalità, la rassegna esplora tradizioni di latitudini diverse ma, di certo, non meno radicate rispetto a quella siciliana. Spettacoli, narrazioni, laboratori per adulti e per bambini ispirati alle storie dell’innamorato e del furioso; e ancora documentari e visite guidate al laboratorio dove nascono i pupi, alla sala dove sono esposti, a quella dei piani a cilindro e alla sala dedicata a Pina Patti, madre di Mimmo e autrice di cartelloni, fondali e quadri bellissimi. Tutte “tappe” del viaggio che parte e approda nel teatro di Via Bara all’Olivella e che caratterizza l’attività dell’Associazione Figli d’Arte Cuticchio.

"Ogni spettacolo in programma dal vivo o in videoproiezione - dice Mimmo Cuticchio -, sia che si tratti di produzioni di anni fa o recenti, racconterà una storia esemplare e straordinaria. Lo sfondo del nostro lavoro è sempre l’immaginario fiabesco e letterario". Dal 28 luglio al 20 agosto. S’inizia con un grande classico all’insegna della bellezza e dell’amore: “Arrivo di Angelica a Parigi”.

“La Macchina dei Sogni” è nata quasi per caso nei primi anni Ottanta, come omaggio da parte dei figli per i cinquant’anni di attività del cavaliere Giacomo Cuticchio (1917-1985), padre-maestro di Mimmo che presenta la rassegna di quest’anno con il figlio Giacomo, omonimo del nonno e figlio e d’arte. Venerdì 28 luglio alle 18,30, ad aprire la quarantesima edizione del festival e a fare da trait d’union di tre generazioni di pupari, sarà lo stesso spettacolo con cui cinquant’anni fa, fu inaugurato il teatro: “Arrivo di Angelica a Parigi” (repliche 29 e 30 luglio, sempre alle 18,30). Storia di bellezza e amore che, in un’applauditissima rappresentazione all’ambasciata italiana di Parigi, aveva visto il giovane Mimmo, allora aiutante di prima quinta, in scena con il padre Giacomo. Cinquant’anni dopo, invece, con la Compagnia Figli d’Arte Cuticchio, Mimmo lo rappresenterà insieme con il figlio Giacomo.