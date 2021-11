Successo del Christmas Concert con Petrotto e la​ Bachstringorchestra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sold Out​ giorno 21 Novembre 2021 alle 21.00​ presso la chiesa Sant'Anna a Palermo,con​ la BachStringOrchestra diretta magistralmente dal Maestro Michele La Cagnina che ha accompagnato il Prof Salvatore Petrotto in un viaggio incredibile con momenti intensi e tratti di musica classica rock e Musical​ , un concerto che ha​ proposto in un apertura il Nocturne di Rolf Løvland,​ con Il violoncellista Giovanni Volpe​ e la ballerina di danza orientale Claudia Piraino in​ arte Farida in una Performance unica​ in Italia​ a seguire A Flat, il trono di spade suonato dal virtuoso chitarrista Ignazio Terrasi la passione del tango di Roxanne con i violinisti Angelo Cumbo e Ricardo Urbina e poi​ l'indimenticabile interpretazione del brano Rise Like a Phoniex cantato da Petrotto è arrangiato dal maestro Vittorio Pizzurro .In chiusura duetta con Giorgia Beninati nel brano romantico Somethin' Stupid​ per poi concludere con​ Brandenburg, originale arrangiamento di Larry Moore del Concerto Brandeburghese n. 3 di Bach con le Performance della danzatrice orientale Claudia Piraino (in arte Farida) e​ Caroll​ of the Bells .

Il violino, la voce soave del Prof.Petrotto la bravura dei musicisti hanno coinvolto i presenti fino a chiusura concerto in cui hanno seguito​ due Bis. Libertango e Halleluja di Cohen insieme ai Live SIngers Academy. Petrotto nel corso degli anni, ha partecipato a diversi programmi di enti locali e televisivi per conto della RAI e di MTV nonché a rassegne musicali del territorio e a manifestazioni benefiche quali Telethon, 30 Ore per la vita e Benefit Concert. Inoltre hanno registrato in prima assoluta le musiche dei compositori Joachim Johow e Jonathan FeBland. "La musica, il canto e la danza si fanno portavoci, col loro linguaggio universale, di un messaggio di pace e di speranza, un messaggio che ha​ lo scopo di portare lo spettatore, attraverso un viaggio musicale inebriante e ipnotico, a​ dimenticare le problematiche del quotidiano