VIDEO | Stefano Accorsi a Palermo: "Mi piace perdermi di notte nella città e apprezzarne la maestosità"

"Mi piace camminare e scoprire la città di notte, sono momenti di grande privilegio. Ci si lamenta sempre del traffico ma nel buio non c'è nessuno. Magari non puoi entrare nei grandi monumenti, ma mi piace apprezzarli nella loro maestosità. Mi piace perdermi nella città, qui sicuramente andrò a vedere Antonello da Messina". Parola di Stefano Accorsi, a Palermo per presentare "Giocando con Orlando", la pièce teatrale che lo vedrà protagonista sul palco del Politeama Garibaldi.

Venerdì 8 marzo (ore 21) e sabato 9 marzo (ore 17.30) l'attore vestirà i panni di un cavaliere che racconta l'amore e tutte le sue declinazioni, accompagnato dalla musica di Dana Al Fardan con l'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta dal maestro Giovanni Pasini. Lo spettacolo, in prima rappresentazione assoluta nella nuova versione per voce narrante e orchestra, è prodotto da Nuovo Teatro di Marco Balsamo e si avvale del testo di Marco Baliani liberamente ispirato a "L'Orlando Furioso" di Ludovico Ariosto. La messa in scena è firmata da Federica Cellini.

Ed è proprio Stefano Accorsi, durante una conferenza stampa, a raccontare le emozioni che lo legano a questo spettacolo. "Sono molto emozionato - dice - talmente tanto che quasi ci sto ripensando. Questo testo racconta uno scontro-incontro tra culture che avviene proprio qui a Palermo, in Sicilia. Quale regione meglio di questa può esprimere questo testo? Ariosto riusciva a entrare grazie proprio all'ironia in una dimensione che la grande letteratura non aveva esplorato, ha preso dei personaggi archetipici che erano stati già raccontati in altri modi e li ha messi a nudo. Non li ha più usati come degli stereotipi o archetipi, ma li ha trattati come essere umani. Ed è questa sua capacità narrativa che ha reso unica quest'opera. Aveva un grande senso dello spettacolo, era molto attento al suo pubblico. Faceva delle incursioni mettendo attenzione particolare alle fragilità".

Lo spettacolo, già sold out, farà due repliche. "C'è una grande epica, ma non si dimentica mai l'aspetto umano della vicenda. Alle volte nell'epica ci si perde - aggiunge Accorsi - e si raccontano solo le immagini, mentre con l'ironia si entra in quello che è l'essenza dell'essere umano. Con queste composizioni musicali si può esaltare ancora di più. La musica e il teatro sono due degli elementi espressivi che chiamano più in gioco l'immaginazione e l'immedesimazione emotiva del pubblico. Attraverso la musica ci trasportiamo in mondi che sono solo nostri. Quando ci raccontano una storia ci immaginiamo i personaggi come li abbiamo dentro la nostra anima. Credo che questa unione tra narrazione e composizione musicale possa scatenare ancora di più l'immaginazione del pubblico. In questo spettacolo il pubblico è attivo. Perché è un testo che si appresta a creare comunione e unità, anziché divisione".