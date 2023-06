VIDEO | Il Biondo spegne 120 candeline, la nuova stagione nel segno delle "Radici": "Sarà regale"

L'immagine della nuova stagione sarà dedicata al Ficus dipinto da Bruno Caruso, fantasiosa rielaborazione di quello di piazza Marina. Ventisei spettacoli, tanti eventi speciali e opere ispirate ai grandi temi del contemporaneo. Numeri in controtendenza dopo le chiusure del lockdown con un 25% di spettatori in più

Il Teatro Biondo compie 120 anni e presenta un cartellone ricco di novità, di coproduzioni internazionali, di eventi speciali e di opere ispirate ai grandi temi del contemporaneo, idealmente intrecciate tra loro come le radici del Ficus di Bruno Caruso, che illustra l’intera stagione, intitolata significativamente proprio "Radici".

Ventisei spettacoli distribuiti tra Sala Grande (14) e Sala Strehler (12), di cui 17 tra produzioni e coproduzioni, tra le quali spiccano quelle internazionali con la Compagnie 111 di Aurélien Bory e con il Teatro Nazionale Croato Ivan de Zajc di Fiume. In cartellone grandi registi come, tra gli altri, Peter Stein, Roberto Andò, Lluis Pasqual, Victoria Chaplin, Pippo Delbono, Luca De Fusco, Massimo Popolizio, Andrea De Rosa e Carmelo Rifici, Valerio Binasco, Franco Maresco, Giorgio Sangati, Claudio Collovà, Marco Lorenzi, Vincenzo Pirrotta, Rosario Palazzolo; interpreti di rilievo come, tra gli altri, Isabella Ragonese, Galatea Ranzi, Pamela Villoresi, Maddalena Crippa, Maria Paiato, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Stefano Santospago, Roberta Caronia, Lina Sastri, Giacinto Palmarini, Luca Lazzareschi, Filippo Luna, Simona Malato, Milvia Marigliano, Edoardo Siravo, Sergio Basile, Daniele Russo, Lorenzo e Lucia Lavia.

Sono previste diverse formule di abbonamento: 12 spettacoli (8 fissi più due a scelta in Sala Grande e due a scelta in Sala Strehler); 8 o 6 spettacoli in Sala Grande; 8 o 5 spettacoli in Sala Strehler, abbonamenti riservati alle scuole. Sarà possibile rinnovare i vecchi abbonamenti entro il 10 settembre. I nuovi abbonamenti, con assegnazione di posto, si potranno acquistare dal 12 settembre al 29 ottobre; abbonamenti a 6 o 8 spettacoli senza assegnazione di posto dal 17 ottobre (il posto può essere assegnato a partire da una settimana prima della recita dello spettacolo scelto). Tutte le informazioni al Botteghino, all’Ufficio promozione e nel sito www.teatrobiondo.it. Aggiornamenti anche nella pagina Facebook Teatro Biondo Palermo e su Instagram @teatrobiondopalermo.