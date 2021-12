"Sicily Evolution Events" incontra gli artisti nei locali di "Spazio Lolli"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tre giornate all'insegna della cultura, tra esposizioni pittoriche, letteratura e momenti di riflessione. A organizzarli è "Sicily Evolution Events", nuova realtà imprenditoriale di e - commerce finalizzata alla promozione dei talenti artistici, dell'artigianato e delle eccellenze siciliane. L'iniziativa si terrà dal 10 al 12 dicembre a Palermo nei locali di "Spazio Lolli", al civico 18 di piazza Stazione Lolli, nei pressi di via Dante Alighieri. La manifestazione prende il via con la collettiva pittorica "L'armonia del colore": in mostra, le opere di Sara Mineo, Rosario Calì, Marco Troia, Ileana Milazzo, Alberto Bilardo, Ketty Tamburello, Carmen Frisina, Maria Felice Vadalà, Maria Colletti, Annita Borino, Antonella Stillone, Eleonora Fogazza, Mimmo Sportillo, Giovanna Garofalo, Massimiliano Cammarata, Antonino Scarlata, Demetra Ragusa, Ivana Di Pisa, Carla Allegra, Alberto Gattuccio, Giacomo Bertolino, Claudio Sciacca, Nicoletta Militello e Francesca Inghilleri.

La mostra sarà visitabile fino a domenica. Nel pomeriggio del 10 dicembre, alle 17:00, Stefania Chiavetta e Filippo Lo Iacono illustreranno i contenuti dell'evento e presenteranno i nuovi portali "Time Space Art" e "Artigianato Concept"; a seguire, il vernissage della collettiva. A intervistare e presentare gli artisti sarà Carmen Zanda. Le note critiche saranno affidate ad Alessandra Consiglio. Tra gli ospiti, il poeta Francesco Federico e il duo - voce e piano - composto da Guglielmo e Beatrice Grimaldi. Il giorno successivo, oltre alla mostra, è in programma alle 17:00 la presentazione del libro "Il giardino dei melograni", quarto romanzo del palermitano Renato Castagnetta.

L'iniziativa, condotta da Carmen Zanda alla presenza dello stesso autore, sarà arricchita dal commento critico della scrittrice Sara Favarò. Insieme a lei, Francesco Federico, che tornerà domenica 12 dicembre alle 10:00 in occasione del reading letterario presentato da Francesca Inghilleri. Protagoniste, Fortunata Farinelli, Anita Vitrano, Myriam De Luca, Rosanna Badalamenti, Alessandra di Girolamo e Ketty Tamburello. In occasione delle varie iniziative sono previste degustazioni all'interno dei locali; l'ingresso è libero ma il green pass è obbligatorio. A curare la fotografia e le riprese video saranno, rispettivamente, Camillo Andretta e Angelo Marano.