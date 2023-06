Da Anastacia a Manuel Agnelli, che musica al Verdura con il Sicilia Jazz Festival

Da Anastacia a Gregory Porter, da Marcus Miller a Manuel Agnelli, e poi ancora The Manhattan Transfer, gli Earth Wind & Fire experience, Bob Mintzer e Diane Schuur. Sono questi alcuni dei nomi internazionali che solcheranno il palco del Teatro di Verdura per il Sicilia Jazz Festival 2023.

Con l'Orchestra Sinfonica Siicliana, fino al 2 luglio va in scena la terza edizione dell'appuntamento promosso dalla Regione Siciliana, con l'assessorato al Turismo Sport e Spettacolo in collaborazione con il Comune, l'Università degli Studi di Palermo, la Fondazione the Brass Group e i conservatori di musica siciliani.

Il sipario del Teatro di Verdura si apre alle 21.30. Stasera Anastacia, domani Earth Wind & Fire experience, giovedì Judith Hill, venerdì Dave Holland, sabato Manuel Agnelli e domenica Manhattan Transfer. Artisti dall'eco internazionale, per l'unico festival al mondo interamente dedicato alle produzioni orchestrali. Così grandi stelle internazionali condivideranno il palco con i musicisti siciliani scelti come membri dell'orchestra.

Per il terzo anno consecutivo, dopo il successo in termini di presenze e di esibizioni delle precedenti due edizioni e della preview realizzata a gennaio, saranno realizzati complessivamente oltre 107 concerti, di cui 10 produzioni orchestrali originali tra Palazzo Butera, Palazzo Chiaramonte Steri, il complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo, il Real Teatro Santa Cecilia e il Teatro di Verdura.

Sono previste, inoltre, prime assolute di produzioni inedite appositamente commissionate, tanti concerti esclusivi con solisti di fama internazionale e le giovani eccellenze dei conservatori siciliani costituite da altre big band e da tanti allievi delle istituzioni musicali Afam. Spazio, dunque, alle produzioni dei dipartimenti jazz con i maestri e gli allievi dei conservatori Vincenzo Bellini di Catania, Arcangelo Corelli di Messina, Alessandro Scarlatti di Palermo, Antonio Scontrino di Trapani, Arturo Toscanini di Ribera e Antonio Scontrino di Trapani.