Shalis torna sulla scena con l'inedito "Guardami", flusso liberatorio e provocatorio

Guardami è un brano che nasce con l’intenzione di attirare l’attenzione di chi ancora non ha rivolto lo sguardo e non accetta tutt’oggi le sfumature della donna come genere paritario all’uomo , la rivendicazione femminile e i forti valori che anche una donna può trasmettere attraverso il rap. È un brano prettamente autobiografico che a suon di rime contrastate da ritornelli urban-pop tratta della voglia di combattere fino alla fine passando anche dall’erotismo: argomento trattato ancora oggi come tabù. Fuori il 21/05/2021 la scrittura del brano "Guardami" pone maggiore attenzione verso ciò che sarà il percorso della giovane artista, pronta a combattere per mostrare la sua determinazione ed essere guardata non solo fuori, ma dentro le sue sfumature.

Shalis vuole offrire con la sua scrittura maggiore consapevolezza del mondo in cui viviamo, e maggiore impatto sociale destabilizzando chiunque arrivi ad ascoltare le suone parole che compongono un sound fresco. A credere in lei è la sua community social a cui è legata da tempo, ed è la forte vicinanza dei suoi followers a donarle visibilità e voglia di continuare a credere nel suo percorso artistico. Dice di sé: “Il mio primo vero progetto nasce nel 2020, anno iniziato con mille idee, sfumature e creatività di cui non posso più fare a meno. Nella mia testa la strada che continuerò a percorrere sarà ascoltare me stessa e dare vita alle mie più grandi aspettative, rimanendo umile e allo stesso tempo ascoltandomi nel silenzio per riemergere e buttare giù nuova scrittura".

“Guardami” è solo l’inizio di un percorso che ricongiungerà i miei piani futuri con l’arte che da anni coltivo dentro. Rivendicazione femminile,storia, impatto sociale, racconto introspettivo, flusso liberatorio, questi sono gli ingredienti che non possono mancare nella penna della giovane artista palermitana, con cui cerca di arrivare al prossimo.