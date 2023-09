La scrittrice albanese Diana Çuli a Palermo: due incontri per parlare di violenze e conflitti nei Balcani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si parlerà donne, conflitti e violenze nelle due giorni di incontri che avranno come protagonista Diana Çuli, una delle scrittrici più apprezzate dell’attuale panorama letterario albanese, ma non solo. Da sempre vicina alle donne rivendicando i loro diritti e chiedendo il rispetto delle leggi contro la violenza nei loro confronti, Diana Çuli, ha fondato il Forum delle Donne Indipendenti, che vede la luce nel 1992, subito dopo la caduta del regime. Basti pensare che durante i conflitti nei Balcani sono state migliaia le donne che hanno subito violenza.

Attesa, quindi, la sua presenza a Palermo per confrontarsi con le donne su temi quanto mai scottanti. ”La rotta balcanica. Donne, migrazioni, conflitti” è il tema dell’incontro in programma alle 17.30 di mercoledì 13 settembre da Moltivolti, in via M. Puglia 21. A portare i saluti sarà Roberta Lo Bianco, responsabile del Dipartimento progettazione sociale di Moltivolti. Introdurrà la giornalista Gilda Sciortino. A dialogare con Diana Çuli sarà Tehseen Nisar, ricercatrice pakistana esperta di politiche di genere.

“Donne Balcani, l’esplosione dei conflitti di genere” è il tema del terzo incontro con l’autrice, in programma alle 17.30 di giovedì 14 Settembre alla Biblioteca delle Donne dell’UDI, in via Lincoln 21.

Gli eventi sono promossi dall’associazione “Mediter Italia” nell’ambito del circuito di presentazioni di “Cherchez la Femme”, scritture, incontri e storie di donne delle due sponde del Mediterraneo. L'ingresso agli incontri è libero.