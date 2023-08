San Mauro Castelverde, al via il festival di poesia dedicato a Paolo Prestigiacomo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fine settimana culturale a San Mauro Castelverde. Da venerdì a domenica si terrà la III edizione del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo all’interno del quale ci sarà la premiazione della X Edizione del Premio Letterario Paolo Prestigiacomo. Tre giorni all’insegna della poesia per l’evento, fondato e diretto da Fabrizio Ferreri, che ha lo scopo di promuovere e riportare all’attenzione l’opera dello scrittore maurino Paolo Prestigiacomo (San Mauro Castelverde, 1947 – Roma, 1992), già allievo e amico di Aldo Palazzeschi. "Il Festival di poesia Paolo Prestigiacomo, con il premio connesso – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla - si conferma anche quest'anno tra gli eventi di punta della nostra programmazione. Crediamo fortemente nel valore rigenerativo della cultura, lavoriamo ormai da anni per valorizzare quanto il nostro territorio è capace di esprimere: cultura, prodotti tipici (dall'olio crastu al fiorello), un turismo selezionato attento alla qualità delle relazioni e al buon vivere. Grazie al lavoro realizzato in questi anni e alla partecipazione attiva della comunità possiamo dire che il nostro paese è finalmente riconosciuto per le sue peculiarità positive".

La storia del Premio inizia nel 1993 dall’idea di Gabriella Sica e Nunzio Prestigiacomo e si è protratto per un totale di sei edizioni fino al 2007. Ripreso nel 2019 da Fabrizio Ferreri con il sostegno dell’amministrazione comunale e in collaborazione con Gabriella Sica e Nunzio Prestigiacomo, annovera tra i vincitori figure fondamentali della scena poetica italiana contemporanea: Patrizia Cavalli (1993), Franco Loi (1994), Franco Marcoaldi (1995), Valerio Magrelli (1996), Iolanda Insana (1997), Maurizio Cucchi (2007), Tiziano Broggiato e Giuseppe Grattacaso (2019), Milo De Angelis e Umberto Piersanti (2021), Francesco Targhetta (2022). Le opere di poesia in concorso, in lingua italiano, sono state valutate dalla giuria composta da Gabriella Sica (Presidente), Alberto Bertoni, Elisa Biagini, Andrea Cortellessa, Gilda Policastro. "Ci spendiamo tanto, ogni anno, per il Festival di poesia Paolo Prestigiacomo – afferma il Direttore artistico Fabrizio Ferreri. Ci preme tirare fuori tutta l’energia politica della poesia, “politica” in senso letterale, di (ri-) costruzione di polis. Contano certamente i tanti nomi importanti presenti al Festival, i premiati autorevoli di un Premio giunto ormai alla decima edizione e riconosciuto tra i più importanti in Italia, per noi però il Festival è soprattutto un processo continuo di riappropriazione dei luoghi e delle forme della vita collettiva attraverso l’azione della poesia".

Il programma è fitto di appuntamenti e prenderà il via Venerdì alle ore 17.30 con la Premiazione della X Edizione del Premio e con la presentazione della III Edizione del Festival di poesia Paolo Prestigiacomo. Durante la serata ci saranno le letture dei poeti presenti e la consegna degli attestati di partecipazione del laboratorio "La poesia e il luogo" con sorteggio di un tablet per i partecipanti. In conclusione l’evento musicale "Canzoni al Cinema" dell’Associazione Culturale Musicale S. Cecilia. Sabato 26 l’appuntamento avrà inizio di mattina, in Piazzetta Zacco, con il convegno “La poesia e il desiderio: tra fantasmi soggettivi e rivendicazione politica”. Introducono e presentano: Andrea Accardi e Diego Conticello, Relatori: Stefano Brugnolo, Valentina Sturli, Fabrizio Cavallaro, Rosalba Galvagno, Andrea Temporelli, Laura Di Corcia, Silvana Leali. Nel pomeriggio, alle 16,00 la riflessione dal tema “Re-immaginare i paesi” con l’introduzione di Fabrizio Ferreri e i relatori: Nicola Grato, Nino lacovella, Antonio Francesco Perozzi. Dalle ore 22 a Piano San Mauro Dj set a cura di Rtl 102.5.

La giornata finale, domenica 27, prevede la visita del paese e il percorso nell'uliveto storico-monumentale San Francesco con degustazione di oli tipici, a cura di Dario Macaione (con prenotazione obbligatoria). Alle 18.00 presso il Salone Badia sarà inaugurata la Mostra sull'emigrazione maurina e successivamente in Via Frantoio ci sarà lo svelamento della targa in onore di Vincenzo Fiore. In serata seguirà la proiezione del documentario "La storia vergognosa. Cuntu d'amore e di riconoscenza all'umile Italia" della regista Nella Condorelli. E’ prevista, a partire da giorno 25, anche la mostra poetico-fotografica "Emotions made in Sicily" di Pietro Barbera e Carlo Foderà. Previste anche attività libere alle Gole di Tiberio con escursioni in gommone e camminata nel fiume, presso la ZipLine Sicilia ed escursioni a cavallo a cura di Equitrekking San Mauro Castelverde.