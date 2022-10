Rooftop sound, vinili sotto le stelle sulle terrazze del Seven

Vinili sotto le stelle godendo dello skyline più bello di Palermo. È questo lo spirito di Rooftop sound, la nuova rassegna pensata dal Seven, il ristorante dell'Hotel Ambasciatori al civico 111 di via Roma, che grazie alle terrazze che si affacciano sui tetti del centro storico sono un richiamo imperdibile per i turisti.

Un appuntamento che, al prossimo 7 ottobre fino al 28 a partire dall’aperitivo, animerà i venerdì sera palermitani nel rooftop che domina Palermo e da cui si vedono le cupole arabo normanne di una città ricca di storia. I dj set, rigorosamente in vinile, saranno accompagnati da una selezione di cocktail mixology e da un menu che sa di spensieratezza e libertà.

Una serie di quattro appuntamenti, con inizio alle 19.30, dedicati al fascino della musica in vinile che accresce la sua magia grazie all'incanto di un panorama mozzafiato come quello che dal rooftop garden del Seven Restaurant è possibile ammirare. Grazie anche all'app “Skyline”, l'ultima trovata dell'hotel per rispondere alle esigenze dei turisti curiosi di scoprire cosa si trova di fronte ai loro occhi, è possibile inoltre concedersi un viaggio digitale a 360 gradi tra i tetti di Palermo, da Ballarò alla Kalsa fino alla Cala.

S'inizia venerdì 7 ottobre con Mirko Sardina, noto alla gente della notte come Mirko Vice. Classe 1980, dj creativo ed eclettico, predilige mix musicali di sonorità soffuse. In consolle con lui regneranno sempre soul e jazz, atmosfere ricercate soulful house, deep house, ma anche garage, electro-funk e techhouse. Ciò che rende unico il suo modo di fare musica però è la sua unicità: Mirko Vice si fa riconoscere grazie al suo stile a tratti inimitabile che arriva dritto in pista, anche ad occhi chiusi.

Eccezionalmente di giovedì, il 13 ottobre, tocca a Luigi Anello e Francesco Saporita. Icona del night clubbing palermitano il primo, enfant prodige il secondo, hanno trovato insieme la quadra del successo. Anello inizia per hobby a mixare e a 18 anni è già in sella alle consolle delle discoteche più rinomate della Sicilia. Dj eclettico in continua evoluzione musicale, propone musica house di ogni genere, in particolare disco, funky, groove, jackin' house, deep house ed elettronica. Saporita, invece, inizia la sua carriera come dj a 14anni. Si fa strada giocando nei club più noti della sua città. Nel 2009 crea il progetto musicale "Revenge MP*. L'anno successivo è dj resident di "Inside organization", con la quale inizia a curare i set di apertura di molti grandi artisti.

Venerdì 21 ottobre, invece, grande ritorno al Seven. In consolle a salire è Vincenzo Bonura, colonna portante e artista di riferimento della scena dance palermitana. Con le sue note revival è capace di portare tutti indietro nel tempo. Da sempre innovatore della tecnica di mixaggio, Bonura fa divertire tutti con la sua abilità al mixer. Da oltre un decennio, infatti, condivide la consolle con artisti di fama mondiale come Paul Kalkbrenner, Bob Sinclar, Martin Solveig, Little Louie Vega, Nicky Romero oltre che con grandi artisti italiani: tra questi Fargetta, Prezioso, Nari & Milani, Cristian Marchi, Benni Benassi e gli Eiffel 65.

L'ultimo appuntamento della rassegna è previsto per venerdì 28 ottobre. A salire in consolle sarà Francesco Ferragina, uno dei dj più rappresentativi della movida degli anni Duemila. Palermitano classe 1985, Ferragina ama la musica sin da quando è piccolo tanto da essere un grande collezionista di vinili. Si avvicina da giovanissimo al mondo del djing, approfondendo il suo percorso musicale andando a ritroso nel tempo: dalla musica commerciale anni '90 all'indie rock - alternative rock, fino ad appassionarsi al genere house nato nelle discoteche di Chicago nella prima metà degli anni '80. La sua cultura musicale e la sua esperienza da collezionista gli hanno dato la possibilità di dividere la consolle con grandissimi dj e producer di fama internazionale. Un'opportunità che gli ha permesso di perfezionare la sua visione della club culture.

Per partecipare agli eventi di Rooftop sound è necessaria la prenotazione che può essere fatta chiamando i numeri 091.6166881 oppure mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.