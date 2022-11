VIDEO | Palazzo Reale, Meta Experience accoglie Antonia Minore: "Contribuì all'emancipazione della donna"

Rimasta a lungo nell'ombra, fu tra le figure femminili più importanti del primo impero. Il suo ritratto marmoreo proveniente da Pantelleria sarà visibile all'interno dello spazio permanente tra arte e innovazione tecnologica che in soli sessanta giorni dall'apertura è stato scelto da più di diecimila visitatori

Antonia Minore rappresenta una delle figure femminili più importanti del primo Impero e contribuì all'emancipazione della donna in età romana, tuttavia la documentazione che la riguarda è davvero esigua. Il ritratto marmoreo dell’“Augusta” Antonia, proveniente da Pantelleria, è l’opera presentata oggi a Palazzo Reale, all’interno di Meta, lo spazio permanente tra arte e innovazione tecnologica che in soli sessanta giorni dall'apertura è stato scelto da più di diecimila visitatori. La Fondazione Federico II accoglie pertanto la testa di Antonia Minore per proseguire nella valorizzazione del patrimonio storico e renderlo immortale e trasmissibile grazie alle migliori tecnologie contemporanee.

Presenti il presidente dell'Ars e della Fondazione Federico II Gaetano Galvagno, il direttore generale della Fondazione Federico II Patrizia Monterosso, l'assessore ai Beni Culturali e dell'Identità siciliana Elvira Amata e il dirigente generale del dDipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Franco Fazio. L’opera giunge a Palermo in virtù della collaborazione tra la Fondazione Federico II e il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria. Il progetto è co-finanziato da Invitalia e dal ministero della Cultura nell’ambito di Cultura Crea e nasce dalla partnership tra la Fondazione e Forma Rei onlus per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica in ambito culturale