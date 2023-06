Prima domenica del mese, musei aperti e gratuiti: visite al Castello della Zisa

Una domenica al museo per tutta la famiglia. Il 2 luglio, prima domenica del mese, in tutti i musei della Regione Sicilia si entra gratuitamente e quindi è l’occasione giusta per sentire i racconti sull’arte arabo normanna tra Castello della Zisa (aperto per l’occasione su prenotazione) e Chiostro dei benedettini a Monreale e per andare indietro nel tempo tra i miti greci al museo Salinas. Per questa occasione, infatti, CoopCulture organizza alcune visite guidate speciali al Chiostro dei Benedettini e al Museo Salinas.

Il Castello della Zisa

Il Palazzo della Zisa sta affrontando un ingente restauro ma, eccezionalmente per questa domenica, sarà possibile visitare parte del percorso pensato per scoprire una delle più belle testimonianze della presenza normanno-araba in Sicilia. Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 2015, l’edificio risale al XII secolo e prende il nome dal termine arabo “il glorioso” o “lo splendido”. Edificato fuori dalle mura dell’antica città di Palermo da abili maestranze di origine musulmana, il Palazzo serviva ad ospitare i re normanni durante il periodo estivo. Si presenta con una forma rettangolare e si sviluppa su tre piani. Le sale al piano terra erano destinate alle manifestazioni di corte, come feste, cerimonie e balli, mentre quelle del primo e del secondo erano appartamenti residenziali.

Varcare l’ingresso della “Zisa” vuol dire immergersi in un’atmosfera magica, al cospetto di uno dei migliori esempi di arte e architettura normanna, mescolati a decorazioni e ingegneria di origine araba. Il Palazzo è anche sede del Museo d’arte islamica, dove si potranno ammirare opere provenienti dalla Sicilia e dall’area mediterranea prodotte tra il IX e il XII secolo. L’ingresso -gratuito - è consentito solo previa prenotazione e ricordiamo che il sito sarà fruibile solo parzialmente data la presenza di diverse aree interessate da cantieri.

Al Salinas

Al Museo archeologico Salinas alle 11,30 è prevista la visita didattica “Il Salinas in Grecia e il Museo dell’acropoli a Palermo” incentrata sull'interculturalità nel Mediterraneo. Al piano terra del Museo sarà possibile ammirare manufatti e reperti che vanno dal VI al V secolo a.C. provenienti dalla Sicilia e da altre aree del mediterraneo. Inoltre verrà presentata la ormai nota statua proveniente dal Museo dell’Acropoli di Atene, testimone del primo grande esperimento virtuoso che ha riportato un frammento del Partenone in Grecia, rendendo il nostro Paese il primo d’Europa, ad avviare un dialogo culturale atteso da oltre 50 anni. La visita guidata costa 5 euro ed è obbligatoria la prenotazione.

Al Duomo di Monreale

Al Duomo di Monreale alle 11 e alle 12 “Alla scoperta del Chiostro delle meraviglie”: un percorso didattico per godere della bellezza di questo gioiello architettonico, Patrimonio Unesco, esplorandone i diversi spazi sacri e di potere. Il Chiostro appartiene al complesso dell’abbazia benedettina di Santa Maria la Nuova, fondata nel 1174 per volere del re normanno Guglielmo II. Di forma quadrata, è il perno di tutto il complesso abbaziale che si sviluppa intorno ad esso. È ritmato da arcate sostenute da piccole colonne decorate a mosaico con motivi geometrici e floreali. Meravigliosa la decorazione dei capitelli dove si ritrovano scene del Vecchio e del Nuovo Testamento, oltre a figure animali e motivi floreali. Biglietto 5 euro e prenotazione obbligatoria.