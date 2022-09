Sette opere, quattro balletti e quattordici concerti: presentata la nuova stagione del Teatro Massimo

Da Wellber a Muti, grandi direttori sul podio del Teatro Massimo per sette opere, quattro balletti e quattordici concerti. La regia di Michieletto per il Don Pasquale di Donizetti, coproduzione internazionale con la Royal Opera House Covent Garden di Londra e l’Opéra di Parigi. L’inaugurazione l’8 novembre con Kaiserrequiem, una nuova creazione di Omer Meir Wellber (foto in basso) e Marco Gandini che unisce Der Kaiser von Atlantis di Viktor Ullman e il Requiem di Mozart.

E' stata presentata oggi, dal sovrintendente e direttore artistico Marco Betta e dal presidente della Fondazione Teatro Massimo e sindaco di Palermo Roberto Lagalla, la stagione 2022/23 del Teatro Massimo di Palermo. Un anno che si apre con due opere concerto fortemente caratterizzate dal tema del Requiem e della memoria, in continuità con gli spettacoli della stagione 2022 dedicati a commemorare le vittime delle stragi di mafia: l'8 novembre il Kaiserrequiem, una nuova creazione del direttore musicale del Teatro Massimo Omer Meir Wellber e del regista Marco Gandini che vedrà impegnati Orchestra, Coro e Corpo di ballo del Massimo. Il 12 novembre, a trent’anni dalla prima esecuzione nella Cattedrale di Palermo, sarà eseguito il Requiem per le vittime della mafia, in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati. La direzione è di Alessandro Cadario e sarà trasmesso in diretta su maxischermo nella Chiesa di San Domenico, il pantheon dei siciliani illustri che ospita anche la tomba di Giovanni Falcone.

"La Fondazione Teatro Massimo - ha detto il sindaco e presidente della Fondazione, Roberto Lagalla - rappresenta un prezioso elemento di riferimento culturale e insieme ad altre istituzioni culturali, vuole costruire un circuito di risonanze e stimoli per il futuro della città. Credo che Palermo abbia bisogno di ripartire anche dalla cultura e dal bello che nella cultura è insito. Il bello che tende a modificare i comportamenti che orientano le scelte della comunità. Palermo ha bisogno di superare quanto di brutto ancora c’è, e c’è bisogno di un’iniezione di bellezza che può arrivare dalla cultura, dall’arte. L’amministrazione comunale ha un dovere, quello di assicurare sostegno e sostenibilità alle istituzioni culturali della città e le promesse di erogazione dei fondi del 2022 saranno rispettate per garantire continuità di lavoro a chi si impegna nei teatri. Infine, i miei complimenti al sovrintendente del Teatro Massimo Marco Bella per l’offerta della stagione 2022/2023 del Teatro Massimo, nel trentennale delle stragi di mafia, che coniuga tradizione, sperimentazione e memoria con nomi celebri ma anche giovani".

"Mi piace immaginare che una stagione non sia solo una serie di titoli e concerti - ha aggiunto il sovrintendente e direttore artistico Marco Betta - ma che sia una sorta di diario possibile che racconta il nostro tempo. Una sinfonia-diario come la Symphonie fantastique di Hector Berlioz, potrei dire che questa stagione racconta, parafrasando il sottotitolo della sinfonia, Episodes de la vie d'un théâtre. L’arte sveglia le coscienze e per questo oltre ai concerti e alle opere dei grandi artisti e artisti siciliani che avremo il piacere di ospitare al Teatro Massimo, lavoriamo a una stagione parallela di teatro sociale, per la città, nella città".

Il periodo natalizio, che va dal 16 al 23 dicembre, vedrà il ritorno di uno dei titoli più amati per il balletto, con otto recite de Lo schiaccianoci (foto allegata) di Pëtr Il’i? ?ajkovskij, in un allestimento del Teatro Massimo. Dal 17 al 24 gennaio torna l'immortale storia d'amore di Violetta e Alfredo per La traviata, che il Teatro Massimo porterà anche in tournée in Giappone insieme a La bohème nel mese di giugno. Dal 17 al 23 febbraio sarà presentata una coproduzione internazionale con la Royal Opera House Covent Garden di Londra e l’Opéra di Parigi per il Don Pasquale di Gaetano Donizetti.

La stagione si chiude con Mozart, così come era iniziata, con un appuntamento che vedrà per la prima volta Riccardo Muti dirigere un’opera al Teatro Massimo. Dal 24 ottobre al 2 novembre torna in scena Don Giovanni in un nuovo allestimento in coproduzione con il Teatro Regio di Torino che vedrà la regia di Chiara Muti, mentre la direzione sarà affidata appunto a Riccardo Muti. La campagna abbonamenti della stagione 2022-2023 di opere, balletti e concerti prenderà il via il 10 ottobre.