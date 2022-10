“Apologia del cattolicesimo": la presentazione del saggio di Ernesto Buonaiuti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Appuntamento venerdì 18 novembre, alle ore 18, presso la chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, in via Porto Salvo 1 (Piazza Marina), a Palermo, per la presentazione del saggio di Ernesto Buonaiuti, “Apologia del cattolicesimo”. Intervengono: Augusto Cavadi, teologo laico; Rosario Giuè, rettore della chiesa di Santa Maria di Porto Salvo; e Salvo Menna, responsabile regionale di Noi Siamo Chiesa. Modera Davide Romano, giornalista. Per saperne di più: https://latendadiabramo.blogspot.com/2022/10/palermo-18-novembre-si-presenta-il.html