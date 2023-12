Uno sguardo personale su Palermo, a Casa Professa si presenta "I racconti di p. Jack"

Prezzo non disponibile

L’sssociazione DiVento organizza la presentazione del libro "I racconti di p. Jack" di Gianfranco Iacuzzi, che si terrà sabato 30 dicembre 2023 alle 18 nella Rettoria Casa Professa, in piazza Casa Professa 21, (angolo Vicolo Casa Professa).

"Condivideremo con voi - si legge in una nota dell'associazione DiVento - la narrazione di un missionario gesuita su una Palermo vivace e multietnica, in una affascinante cornice di storia, cultura e incantevoli architetture".

Gianfranco Iacuzzi, socio e volontario di DiVento Aps, esporrà una personale immagine della città e dei suoi quartieri storici, riflettendo su specificità e processi di trasformazione che la distinguono, raccontandone i luoghi e i suoi attori con l’intento di promuovere il territorio di Palermo e il suo patrimonio storico, architettonico e culturale.

Seguirà la proiezione del cortometraggio “A casa loro” sul delicato tema del diritto all’abitare e in particolar modo sulle difficoltà incontrate sul nostro territorio dai cittadini stranieri. Conclusione con uno spazio dedicato al confronto e dibattito. Al termine un aperitivo offerto da DiVento. L’evento è realizzato in collaborazione con il Cesvop.



Info Evento: +39 351 959 7372 - associazione@divento.org

Per saperne di più: https://facebook.com/events/s/presentazione-del-libro-i-racc/1312730672715586