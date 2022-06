"Acqua", la presentazione del libro di poesie di Pietro Manzella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Presentazione del libro di poesie di Pietro Manzella “ACQUA” Introduce e coordina Nicola Macaione. Interventi di Vera Ferrandi e Gabriella Maggio. Letture a cura dell’Autore. Accompagnamento musicale di Francesco Martorana, chitarra, e Gaetano Motisi, saxofono.Sarà possibile seguire la presentazione oltre che in presenza anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Cultura Libreria Macaione. Ingresso con mascherina FFp2.



I versi di Pietro Manzella, come afferma Nicola Romano - per quella che nel complesso è la loro individuabile pulsione che si snoda dentro un dettato puramente intimistico - tradiscono l'esigenza quasi irrefrenabile del dire "sede plena" delle preoccupazioni e dei disagi esistenziali spalmati su questo nostro tempo, un tempo che si è voluto immaginare sempre e comunque redimibile ma che alla lunga, e nel vissuto di ognuno, si è dimostrato vieppiù scontroso e avaro di gioie e di soddisfazioni, sia in senso collettivo che individuale.

Diversi e condivisibili sono i sani valori che si riescono a cogliere in seno alla perseverante operazione introspettiva di Manzella, valori su cui primeggia - come sua precisa dichiarazione - il sentimento dell'Amore che, oltre alle sfaccettature che conosciamo, conterrebbe in sé anche la forza dell'atto "creativo" in genere. E, come a voler ripercorrere una personale storia emozionale, Pietro Manzella sembra qui creare un'occasione di ulteriore confronto con un arco temporale pieno di alterne vicende che, come acqua, sono ormai fluite via.