Presentazione del libro "Pianeta Scrittura volume VI" di Angela Ganci

Si terrà Sabato 17 Dicembre 2022, dalle ore 11 alle ore 13, presso il sontuoso hotel Tonic, nel cuore di Palermo, la presentazione dell'ultimo Volume della dottoressa Angela Ganci, psicologo psicoterapeuta, giornalista e scrittrice di Palermo. Il Volume, sesto in ordine cronologico dell'antologia personale dello specialista, denominata Pianeta Scrittura, ripercorre i primi 170 giorni di conflitto in Ucraina e le emergenze e gli allarmi sanitari e naturali che stanno ancora attraversando l'Italia e il resto del pianeta, come il vaiolo delle scimmie, la siccità, l'inflazione e le morti sul lavoro, aggiornati all'Agosto 2022. Il Volume, edito da Youcanprint, è disponibile, tra gli altri, presso Mondadori store.

Presenta il volume la dottoressa Maria Concetta Cefalù. L'ingresso è libero previo esaurimento posti disponibili, è consigliata la prenotazione. Per prenotarsi all'evento è sufficiente inviare una mail con i propri dati alla mail angela.ganci@gmail.com.