"Leo la Superstar!", alla Libreria del Mare si presenta il nuovo racconto per bambini di Lorraine D. Cork

Sabato 17 dicembre alle ore 17 alla Libreria del Mare (via Cala, 50) si presenta il nuovo libro dell'autrice britannica Lorraine D. Cork dal titolo "Leo la Superstar!", editore Albatros con illustrazioni di Roberto Vetrano.

L'autrice

Lorraine D. Cork è un’autrice britannica che scrive storie, recite e poesie per bambini, sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Leo la Superstar! è il suo secondo libro ed è un racconto per bambini scritto soprattutto in lingua italiana con una traduzione in lingua inglese alla fine con delle illustrazioni a colori. E' stato ideato soprattutto per le prime letture in lingua Italiana, ma anche per coloro che potrebbero essere curiosi di leggere o di ascoltare la storia in un'altra lingua.

Sinossi

Leo il bagnino è una vera star sulla spiaggia dello Squalo Bianco: amato da tutti, soprattutto dalle ragazze per il suo fisico statuario. Essendo molto vanitoso, non sempre è attento sul lavoro. Un giorno, proprio perché impegnato a farsi bello, succede qualcosa che potrebbe farlo cambiare per sempre.