Alla libreria Mondadori la presentazione volume "Pianeta Salute"

Si terrà venerdì 31 marzo 2023 la presentazione del Volume edito prodotto da Angela Ganci, psicologa psicoterapeuta, giornalista e scrittrice di Palermo dal titolo "Pianeta Salute". Il Volume sarà presentato presso la libreria Mondadori di via Mariano Stabile 233. L'appuntamento alla libreria Mondadori sarà condotto dall'Autrice, insieme a professionisti dell'area sanitaria, giuridica e sociale, e a Readers di parti selezionate dello stesso volume, Maurizio Bongiovanni, Marika Cefalù, Umberto Palma, Giovanna Macaluso, Simona Seidita, Antonino Leonardi.

Si riporta di seguito la sinossi di Pianeta Salute: "Salute, benessere, prevenzione: tre concetti strettamente collegati e che riguardano tanto il singolo che la comunità e le istituzioni, chiamate a progettare politiche finalizzate alla promozione di sani stili di vita e all'organizzazione razionale e accogliente degli spazi di vita e lavoro. Attraverso i risultati delle ricerche scientifiche su benessere e psicoterapia e la disamina delle linee guida ministeriali in tema di salute pubblica, su temi quali alimentazione, violenza di genere e mobbing, Pianeta salute si propone come guida operativa per districarsi all'interno del complesso panorama della salute e della malattia, nell'ottica prioritaria di una prevenzione primaria che si traduca in guadagni per il benessere collettivo e per la spesa pubblica".

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione è sufficiente riferirsi alla mail angela.ganci@gmail.com.