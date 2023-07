Da Spazio Cultura la presentazione del romanzo "Without you" di Alessia Cannizzaro

Dopo il sold out al Salone internazionale del libro di Torino, prima presentazione a Palermo di Without you, il romanzo d’esordio della giornalista palermitana Alessia Cannizzaro, già nota per aver pubblicato nel 2010 le confessioni di una escort in un libro inchiesta sulle incursioni a luci rosse di politici e uomini di spicco siciliani. L’appuntamento è per venerdì 21 luglio alle ore 18, presso Spazio Cultura – Libreria Macaione, in via Marchese di Villabianca, 102. Dialogheranno con l’autrice, la scrittrice Verdiana Rigoglioso e la giornalista Nadia La Malfa.

Pubblicato da Land Editore, Without you è un romanzo che mescola in un perfetto equilibrio elementi thriller e romance. La storia ruota attorno alla protagonista, Melissa Thompson, un'agente dell'FBI alla sua prima missione; missione che le servirà per scoprire segreti legati al suo passato. La vita di Mel è stata infatti segnata da una tragedia: all’età di 8 anni ha perso entrambi i genitori in circostanze misteriose e mai del tutto chiarite. Nel corso della nuova indagine, ritorneranno elementi già noti all’Fbi ed emergeranno nuovi indizi che la porteranno a scoprire anche i mandanti di quel duplice omicidio.

Without you non è solo un thriller avvincente, ma è anche un romanzo di formazione che conduce i lettori per mano alla scoperta di sé. L'autrice esplora l'animo umano, mostrando debolezze e insicurezze, e fa rinascere la protagonista dalle proprie ceneri come una novella Fenice 2.0. facendole via via abbandonare le maschere che la vita l’aveva obbligata a indossare. Tanti i temi trattati all’interno del romanzo: dalla solitudine con cui la protagonista deve fare i conti sin da bambina alla scoperta del valore delle piccole cose, passando per quel destino che spesso muove i fili e che lega in maniera indissolubile personaggi ed eventi.

Trama: una grande storia d'amore e di segreti inconfessabili

La solitudine è qualcosa a cui Melissa Thompson è abituata, soprattutto da quando, anni prima, i suoi genitori sono morti in circostanze misteriose e mai del tutto chiarite. Diventata un'agente dell'Fbi, Melissa è abituata a vivere in incognito, a cambiare spesso nome e casa, a dover contare solo ed esclusivamente su se stessa. Finché non incontra Daniel, un uomo emblematico che, per uno strano scherzo del destino, diventerà il suo nuovo capo. Se l'essere sola è qualcosa che Mel sa affrontare, non lo saranno i sentimenti imprevisti che comincia a provare per Daniel. Lui è il tipo d'uomo che non avrebbe mai dovuto notare... perché amare, per Mel, significa scoprire il fianco a nemici che agiscono nell'ombra, e che non vedono l'ora di colpirla là dove fa più male: dritta a un cuore che a malapena ricordava di avere, e che solo Daniel ha saputo risvegliare.

Link su Amazon: https://amzn.eu/d/dMj8dv5