Premio "Donna per Donna", Amanda Pascali vince interpretando Rosa Balistreri in inglese e dialetto siciliano

Amanda Pascali, 25enne di Houston (Texas) che vive a Palermo, è la vincitrice del primo premio "Donna per Donna", riservato a giovani musiciste under 35, che si è svolto ieri a Trieste. Pascali, 25 anni, ha interpretato "Quannu moru" di Rosa Balistreri ("The day that I die"), cantando in inglese con intermezzi in dialetto siciliano.

Una perfomance dal vivo che ha convinto la giuria - composta da Daniela Mazzucato (cantante lirica), Giovanna Famulari (violoncellista), Daniela Pobega (performer di musical internazionale), Maddalena Berlino (psicologa e psicoterapeuta) - a premiare la ragazza americana classe 1998 (nata a New York), che da borsista sta facendo una ricerca su Rosa Balistreri e contemporaneamente traduce le opere dal dialetto siciliano all'inglese della cantautrice licatese.

"Donna per Donna” è un progetto che nasce con l’intento di dare a giovani musiciste l'occasione di mostrare capacità e talento: un modo per creare una occasione di contaminazione tra donne arrivate ai vertici in ambiti e contesti diversi. Professioniste che hanno raggiunto i loro obiettivi con impegno e gratificazione, a dimostrazione del valore della passione e della determinazione.

Abbracciando questa idea, tra le altre, hanno raccolto l'invito a partecipare all'evento organizzato dall'associazione Arte.Fatto, Giovanna Mullig (magistrato), Marina Bortul (chirurga senologa), Barbara Schiavulli (giornalista freelance dai fronti di guerra), Noemi Batki (tuffatrice olimpionica), Federica Macrì (ginnasta medaglia d'oro agli Europei), Carolina Albano (velista e campionessa europea).