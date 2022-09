Domenica la consegna dei premi "Città di Marineo": riconoscimenti a Ennio Cavalli e Claudio Gioè

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà domenica alle 18 la consegna dei premi "Città di Marineo". Il premio speciale internazionale che la giuria assegna ogni anno ad una personalità di notevole prestigio culturale, in considerazione del complesso della sua attività è stato assegnato all’attore siciliano Claudio Gioè.

Con tale conferimento, la giuria "ha inteso riconoscere le grandi qualità artistiche di un figlio della nostra terra che, con umiltà e professionalità, è riuscito a imporsi all’attenzione del grande pubblico, diventando un volto significativo del cinema, del teatro e della televisione. Una carriera notevole di un talento versatile che ha dimostrato la duttilità di calarsi in ruoli e generi diversi tra loro, offrendo sempre straordinarie perfomance".

"Quella della Giuria - ha commentato Salvatore Arnone presidente del Circolo Culturale, ente organizzatore della manifestazione - è stata una scelta più che mai appropriata sia per la bravura dell’attore siciliano che per lo stimolo notevole che viene dato alle nuove generazioni che vanno riscoprendo l’interazione teatro-poesia nella nostra società".

Nell’ambito della sezione edita in lingua italiana la giuria, composta da Flora Di Legami, Aldo Gerbino, Michela Sacco Messineo, Giovanni Perrone, Ida Rampolla, Tommaso Romano e Ciro Spataro, ha attribuito il primo premio al poeta Ennio Cavalli con la raccolta “Amore manifesto” Edizioni La nave di Teseo. Sono risultati finalisti i poeti: Carla De Angelis con la raccolta “Tutto il tempo sul petto” Fara editore, Nicola Grato con la raccolta “Di notte gli angeli e le formiche” Spazio Cultura edizioni, Antonio Vittorio Guarino, con la raccolta “Inversi spettri” Fara Editore, Raffaele Manduca con la raccolta “Restò solo voce” Edizioni Nulla Die, Guglielmo Peralta con la raccolta “Sul far della poesia “Spazio Cultura Edizioni. Per quel che concerne la sezione edita in lingua siciliana il primo premio ex aequo è stato assegnato a Gabriella Rossitto con la raccolta” Saracina” Edizioni Algra Editore e ad Angelo Abbate con la raccolta “La me Sicilia” Editrice Urso. Nella sezione inediti in lingua siciliana il primo premio è stato assegnato a Salvatore Schlifò per la lirica “Halycòs”. Sono risultati finalisti i poeti: Vincenzo Aiello con la lirica “Lu scrusciu d’’u silenziu”, “Giovanni Canzoneri, con la lirica “Lu viddanu”, Jana Carcara, con la lirica “Biati dd’occhi”, Giovanna Fileccia, con la lirica “Na cucchiarata di suli”, Michela Rinaudo La Mattina, con la lirica “Lu libbru di l’arma.

La commissione giudicatrice, inoltre, ha deciso di assegnare la targa “Francesco Grisi” al compositore Marco Betta, sovrintendente della Fondazione del Teatro Massimo di Palermo, per la qualità del suo impegno musicale e l’originalità della sua produzione artistica. Nelle sue opere è riuscito ad armonizzare la musica delle antiche culture mediterranee con la grande tradizione classica e soprattutto con la musica del nostro tempo. Quest’anno per la quinta volta, i premi, in una simbiosi tra arte e poesia, saranno donati dagli artisti: Antonella Affronti, Alessandro Bronzini, Elio Corrao, Gery Scalzo, Tiziana Viola Massa, i quali condividendo lo spirito dell’evento marinese, sono convinti dell’unicità dell’arte per fare emergere il valore comunicativo della poesia.

La cerimonia di premiazione, curata dal Circolo Culturale con la collaborazione di Marcello Scorsone direttore della Galleria Studio 71 avrà luogo nel tradizionale piazzale del Castello e sarà presentata da Katiuska Falbo mentre la voce recitante sarà quella di Marisa Palermo.