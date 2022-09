Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 16 settembre è iniziata la prima edizione di “Platea Civica Festival al Capo/Classico/Contemporaneo”, ideato e diretto dalla drammaturga Lina Prosa e promosso dal centro Amazzone di Palermo., La prima rappresentazione, sulla scalinata di via dell’Eternità, al Capo, è stata la performance di danza di Silvia Giuffrè in "Demeter la Dea Madre", mito del rapporto con la natura. Il pubblico ha apprezzato e gradito la sceneggiatura che tra l'altro ha potuto beneficiare delle condizioni reali di gestante dell'artista. Stato che ha conribuito a rendere più aderente al mito la rappresentazione. Notevole la prestazione dell'artista, sia come coreografia, sia come espressione, che ha reso perfettamente la sofferenza e la gioia di una madre per la perdita e il ritrovamento della figlia. In scena anche la compagnia MigraTeatro per la lettura dei testi di commento e per rappresentare le compagne di Persefone.