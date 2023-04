Petrotto & BachStringOrchestra: in uscita "Intermezzo di Mascagni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorno 4 maggio 2023 sarà una data importante per tutti gli appassionati della musica classica, in quanto uscirà il singolo "Intermezzo della Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni,​ registrato durante il Tour Milonga del cielo da Alessandro Corsini presso la suggestiva chiesa Sant' Anna di Palermo ed eseguito live dal​ violino solista​ Salvatore Petrotto e dalla BachstringOrchestra diretta dal Maestro Michele La Cagnina, disponibile su tutte le piattaforme internazionali, questo singolo rappresenta un'opportunità unica di lasciarsi travolgere dalla musica di Mascagni, in tutta la sua maestosità e raffinatezza. "Le emozioni che prova il pubblico durante i concerti sono la mia fonte di ispirazione - ha dichiarato il Prof. Petrotto - e cerco sempre di crearne di nuove per sorprenderli e regalare loro momenti unici e indimenticabili".

La sua​ musica, capace di unire generi diversi e di emozionare il pubblico di tutte le età, ha fatto di Petrotto uno dei musicisti più apprezzati e stimati del panorama musicale italiano. Grazie alla sua passione e al suo impegno, Petrotto è riuscito a trasformare con la sua voce e​ il suono del suo violino,​ in uno strumento di unione e di impegno sociale. Il successo del singolo precedente "Milonga del cielo" eseguito dal Prof. Petrotto con musica di Antonio Di Rosalia e testo di Serena Visconti ha raggiunto il 60% di ascolti su Apple Music e Spotify. In questi giorni è stato annunciato che uscirà presto un nuovo singolo intitolato "Vai via", con musica di​ Petrotto feat Ignys Terrasi, testo di Rossella Rea e Rosalba Russo, che vuole essere un messaggio di lotta contro ogni forma di razzismo e violenza.

A seguire in uscita a Maggio/Giugno: "due nuovi ebook "Il libro della diversità" e l'altro vietato ai minori di 15 anni "Milonga del cielo tour", che ritraggono​ Immagini​ durante i concerti, mostra di quadri di Nicoletta Militello, alcune​ citazioni​ spinte e passioni provocatorie che​ hanno l'obiettivo di far riflettere e sensibilizzare il pubblico. Il Prof.Petrotto sa come andare oltre le convenzioni e le aspettative, combinando musica ed emozioni in una nuova e coinvolgente esperienza, destinata a far discutere con la sua originalità e la sua audacia.