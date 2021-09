Al Teatro Biondo il premio Ennio Fantastichini per i migliori attori emergenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 1 dicembre 2018 si spegneva prematuramente a Napoli Ennio Fantastichini. Icona del cinema italiano, Maestro del teatro, volto del cinema europeo. Un artista poliedrico che ha lavorato con registi e attori di fama internazionale, lasciando un segno indelebile nel panorama del cinema contemporaneo. A Ennio, ispiratore e modello attoriale, si vuole intitolare un Premio, ideato dalla Loups Garoux Produzioni di Marta Bifano e Francesca Pedrazza Gorlero - in collaborazione con Ex Piano di Giacomo Formigari Bernardelli - dedicato ai migliori attori emergenti, nella suggestiva cornice del Teatro Biondo di Palermo il prossimo 18 settembre alle 20,30 (ingresso gratuito), accolto dalla straordinaria direttrice Pamela Villoresi e dal suo staff.

Lo scopo principale della manifestazione, non è solo promuovere il cinema e i suoi talenti, ma creare un’interazione tra diversi settori economici, portando l’Arte quale chiave di lettura e del Made in Italy. Per questa ragione il concept dei Premi realizzati coinvolge realtà imprenditoriali che rappresentano insieme arte, tecnica e territorio. Cinema e Teatro incontrano quindi Scultura, Cosmetica, Profumeria, Enogastronomia, Musica e molto altro. Come la Bottega Michelangeli di Orvieto, che realizza il premio alla carriera destinato al miglior make up artist, o Marmorosso srl che, in collaborazione con primarie aziende del marmo, realizza il Premio per i migliori attori emergenti. Il 13 settembre ore 17:00 si è svolto il primo incontro via zoom con Alessandro Preziosi, protagonista del Premio Fantastichini Edizione 2021, con una Masterclass sul tema “la recitazione teatrale, cinematografica e televisiva”. Il secondo appuntamento in presenza, si svolgerà con gli allievi che aderiranno all’iniziativa di studio e s’incontreranno alle ore 17:00 presso la sala Strehler al teatro Biondo.

Parteciperanno i giovani dell’Accademia Yellow School di Luca de Paoli, la Piccola Accademia dei Talenti e appassionati di recitazione. Il Premio Ennio Fantastichini, si svolgerà il 18 settembre alle ore 20:30 e prevede sul Palco del teatro Biondo Alessandro Preziosi, Marta Bifano e la madrina della serata Miriam Rizzo. Premio discover of talent 2021 a Ivan Cotroneo scrittore, sceneggiatore,ideatore e regista della “Compagnia del Cigno” serie di successo di rai1. Premio alla Carriera 2021 ad Aldo Signoretti per l’Hair Styling e il Make up, Ambasciatore della cultura italiana nel mondo, ha vinto più volte,il David di Donatello ed ha ottenuto tre candidature per il premio Oscar “La moda, come il cinema, è immagine - racconta l’Hair Stylist- come tale va studiata e analizzata nei minimi particolari, lo studio e l’impegno sia d’esempio per le nuove generazioni che vogliono affermarsi in un mondo così affascinante come quello della moda e dello spettacolo”.

Premio ponte della legalità

Curato da Antonella Sotira Presidente associazione Iuslibri e Iusgustando ad Antonio Balsamo, Presidente del tribunale di Palermo, già Consigliere giuridico della Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite, impegnato contro la corruzione e la criminalità organizzata. Professore presso la facoltà di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. VSH24 Video Short h24 è un concorso audiovisivo ideato dal regista Juan Diego Puerta Lopez, per la realizzazione di un cortometraggio in 24 ore aperto a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni, attraverso un Bando Social Innovation. Una commissione valutatrice sceglierà l’audiovisivo più originale e aderente al tema, per dare visibilità e voce alle menti creative delle nuove generazioni. Ospiti della serata: Mariella Trapani,presidente associazione Fiocco Verde, che presenterà insieme a Simona D’Angelo giovani in erba nel campo della recitazione e del Teatroterapia. Straordinaria presenza della cantautrice e sperimentatrice vocale Lucina Lanzara.

Il Premio Ennio Fantastichini miglior attore e attrice emergente sarà assegnato da una giuria composta da: Claudio Bigagli, Sabrina Beretta, Gianfranco Cabiddu,Isabella Ferrari, Iaia Forte, Chiara Fortuna, Massimo Ghini, Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Ferzan Ozpetek, Rocco Papaleo, Imma Piro, Alessandro Preziosi, Luisa Ranieri, Michele Russo, Lunetta Savino, Riccardo Scamarcio, Barbara Scoppa, Valeria Solarino,Francesca Ventura, Luca Zingaretti, Margherita Buy. Presidente della Giuria: Carlo Brancaleoni Comitato d'Onore: Giorgio e Roberta Armani, Paolo Bologna, Ida Di Benedetto, Rocco Familiari,Piero Fantastichini, Massimiliano Fuksas, Alessandro Haber, Mario Martone, Nicola Piovani, Elena Sofia Ricci, Raffaello Saragò,Ida Sansone,Uberto Spaghi, Giovanni Veronesi, Paolo Virzì, Antonella Sotira, Achille Bonito Oliva,Pierfrancesco Favino,FrancescoScardamaglia, Alberto Versace, Massimo Gaudioso, Roberto Andò, Fabrizio Gifuni. Presidente del Comitato d’Onore: Pietro Valsecchi Il 18 settembre 2021 alle ore 20:30,in conformità ai protocolli consentiti, si svolgerà una serata in compresenza al teatro Biondo di Palermo.

I film e le serie in concorso: I predatori di Pietro Castellitto (lungometraggio) Mental (serie) Rai Fiction, Stand by me Skam (serie) Netflix, Cross production, Tim Visione. La Compagnia del cigno (serie) Rai Fiction, Indigo, Film MaKari ( serie) Rai Fiction-Rai4k, Palomar. Un evento che oltre ad essere la celebrazione degli attori emergenti premiati è il simbolo di un settore che non si ferma e che è in grado di sostenere, raccontare ed esaltare i territori e le loro economie Pef (Premio Ennio Fantastichini)è un evento pensato per celebrare la memoria di Ennio, ma anche la Sicilia. La mattina ore 12 nel Foyeur del Teatro Biondo si svolgerà un ‘iniziativa unica nel settore estetico: Phitofarma offre un corner Make up con la direzione di Antonio Quattromani,già Make up artist di personaggi illustri, che svelerà in una sua Masterclass i segreti della Bellezza.

Un’iniziativa dedicata ai giovani e al futuro di un comparto che, anche e soprattutto nell’emergenza Covid, ha dimostrato di essere importante non solo per l’economia del nostro Paese. Per questa ragione e per la mission della Vostra emittente siamo a chiederVi di accompagnarci in un’avventura che promette di valorizzare attraverso il cinema, la formazione, l’arte, l’imprenditoria, l’artigianato, il miglior Made in Italy. Comitato organizzativo: Francesca Pedrazza Gorlero, Marta Bifano,Giacomo Formigari Bernardelli,Daniela Inzerillo, Aldo Azzaro, Bianca Maria Calabrese, Salvo Lupo. Il Concept del Premio è stato ideato da Ex Piano Srl per la ricerca scientifica sulle frequenze musicali e dal Magister Commacino Franz Ferzini. Partner: Inda Srls di Palermo, North2North Londra. Sponsor: Ex Piano Srl, Marmorosso Srl, I Profumi del Marmo, Acqua Fontalba,Phitofarma, Ciokarrua, Daniela Inzerillo Comunications, Hotel DesPalmes, Hotel Astoria Palace, Ciros Caffè e Cucina, SunnyCars, Associazione Ferraristi Trinacria, Oggi Sposi Sicilia.