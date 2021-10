Passaggi / Paesaggi: mostra al PalaArt

Cinque incontri, 5 diversità, 5 artisti. Scorci di città nascondono passaggi carichi di memorie e di ricerca. Passaggi e Paesaggi come viaggi, riletture fantasiose e incontri di luce: la ricerca di un proprio mondo, tramite parole, luci ed ombre o attraversando il passaggio obbligatorio tra la vita e la morte. E viceversa. Nicolò Bottalla. Ferruccio Cajani. Salvo Evangelista. Alessio Grillo. Roberto Ruggiero.

Una mostra collettiva che si terrà dal 9 al 16 di Ottobre presso il palART b&b a Palermo. Inaugurazione giorno 9 alle ore 19. Il palART b&b si trova in cortile Santa Caterina 2 con ingresso da Via Vittorio Emanuele. E' richiesto green pass e l'utilizzo della mascherina, nel rispetto delle vigenti regole sanitarie. Ingresso libero. Per visitare la mostra, nei giorni successivi l'inaugurazione, è possibile contattare via whatsapp il 3201444102 comunicando il numero di persone e l'orario. Si ricorda che il sabato e la domenica la ZTL non è attiva. https://fb.me/e/4fPCVnvyf