VIDEO | Sul palcoscenico di Lascari per ricominciare, la resistenza degli artisti siciliani tra musica e sorrisi

Sul palcoscenico per ricominciare. Sul palco di piazza del Popolo di Lascari si è svolta ieri la prima serata di Sicilia Eccelente 2021, con la partecipazione degli artisti siciliani: il regista Marco Savatteri, l’attore Massimo Spata, e il musicista Pietro Adragna. Una rassegna di spettacoli dal 30 agosto al 4 settembre 2021, che ospiterà oltre 150 performers tra attori, comici, musicisti e ballerini siciliani, in uno scenario allestito e curato nei dettagli dall'artista termitana Rosalba Cannavò "Rory", verranno premiati ben 23 progetti artistici.

L’idea nata da Alfredo Lo Faro produttore discografico e produttore di spettacolo live, è quello di porgere un mazzo di fiori alla categoria degli artisti che purtroppo è stata particolarmente sofferente nel periodo covid. Diciotto mesi di fermo, di assenza dai palchi, di tristezza accumulata che seppur ha colpito molti settori ma nessuno quanto il mondo dell'arte poiché essa ritenuta non indispensabile in un momento di difficoltà pandemica.

Il crollo di tutto, del sogno realizzato che ancora oggi non lascia intravedere una vera via di luce al punto di sentirmi tradito dal mio stesso grande amore la musica - dice il produttore Lo Faro - Mentre tutto si stava spegnendo mi ritrovo accanto all'amministrazione comunale di Lascari , ridente cittadina del palermitano dove un sindaco illuminato mi dice: "la nostra e' una piccola realtà ma intendiamo porgere un mazzo di fiori a tutti quegli artisti siciliani che vivono di solo musica e che contribuiscono a dare la giusta immagine della nostra amata terra. Il nostro Vogliamo istituire una rassegna che possa essere vetrina e speranza per il futuro- continua Lo Faro- Un paniere di artisti che saprà infondere la giusta energia al nostro pubblico per affrontare il prossimo inverno con la giusta serenità di animo. "Lo spirito va nutrito e noi crediamo nell'arte".

Appuntamento a Lascari con il seguente programma:

30 agosto: La casa del Musical di Marco Savatteri, Massimo Spata, Pietro Adragna;

31 agosto: Sei ottavi, Antonio Pandolfo, Giuseppe Milici, Anita Vitale, Nicola Giammarinaro, I Magnifici Tre;

1 settembre: Domenico Riina, Orchestra Jazz Siciliana,Daria Biancardi,Lidia Schillaci,Lucy Garsia,Francesco Giunta,Francesco Buzzurro;

2 settembre: Ottoni Animati, Osvaldo Lo Iacono, Ernesto Maria Ponte, Alessandra Salerno & Fernando Fyaman;

3 settembre: Eleonora Abbruzzo, Alfonso Brandi, Alfio Antico, Sergio Vespertino, Lello Analfino;

4 settembre: Mario Venuti.

Ingresso libero previa esibizione green pass, prenotazione obbligatoria via mail: alfredolofaroproduzioni@gmail.com. Obbligatorio indossare la mascherina.