VIDEO | Ottanta foto da tutto il mondo a Punta Raisi, in aeroporto la mostra sul patrimonio naturalistico del pianeta

Ottanta foto provenienti da ogni parte del mondo per immergersi nella natura. L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo ospita una mostra sul patrimonio naturalistico del pianeta. Si tratta della prima uscita ufficiale del contest internazionale di fotografia naturalistica del 2021 chiamato "Asferico", organizzato ogni anno dall’Afni, l’associazione di fotografi naturalisti italiani.

La mostra raccoglie le immagini dell’ultima edizione che ha visto la partecipazione di 750 fotografi provenienti da 49 paesi del mondo per un totale di oltre 18000 immagini. Le fotografie esposte sono le vincitrici e le finaliste delle dieci categorie del contest: paesaggio, il mondo subacqueo, mammiferi, uccelli, altri animali, piante e funghi, composizione e forme, uomo e natura, giovani (fino 14 anni) e giovani (dai 15 ai 17 anni).

“L'etica del fotografo è per noi un fattore imprescindibile - dice Ezio Giuffré, responsabile mostre e coordinatore della sezione Sicilia Afni - La protezione e valorizzazione dell'ambiente non è seconda alla componente estetica della stessa fotografia, la bellezza dell'immagine porta con se la preziosità del soggetto ritratto. L'aeroporto di Palermo - conclude Giuffré - con questa importante mostra si fa portavoce di un messaggio potente, di immediata comprensione ma con respiro internazionale, che vuole sensibilizzare gli osservatori”.

Le fotografie sono installate su una parete lunga oltre 25 metri, tra i gates 3 e 5 dell’area imbarchi dello scalo aereo palermitano. L'associazione vanta una linea editoriale di prestigio chiamata "Asferico" che stampa quadrimestralmente una rivista unica nel settore con articoli incentrati sulla fotografia naturalistica e sui molti aspetti dell'ecologia, rivista destinata ai soci o agli abbonati. Ogni anno, da 15 anni, l’associazione cura l'omonimo concorso di fotografia naturalistica “Asferico, International Nature Photography Competition”.

“Da diversi anni l’aeroporto dà spazio a mostre fotografiche di forte impatto sociale - dice Giovanni Scalia, amministratore delegato del Falcone Borsellino - Grazie alla mostra dell’Afni, tocchiamo argomenti fondamentali per il nostro futuro: preservare l’equilibrio della natura, l’ecologia e la sostenibilità ambientale. Gesap è in prima linea per portare avanti progetti finalizzati allo sviluppo sostenibile del settore aereo. E infatti continua a investire sull’energia rinnovabile ed è impegnata ad azzerare, entro il 2050, le emissioni di CO2. Tutte azioni mirate alla tutela dell’ambiente e della natura che ci circonda”.