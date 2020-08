Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Telescopi e occhi all'insù: all'Orto Botanico una notte a guardar le stelle

Un'immersione in un universo lontanissimo che i telescopi del Planetario hanno reso più vicino. Grande successo sabato sera per seconda tappa del nuovo progetto di Coopculture tra i viali e i profumi del giardino di via Lincoln. Prossimo appuntamento domenica 9 agosto a ridosso di San Lorenzo