VIDEO | "Oriente e Occidente", al Castello della Zisa cielo e terra si sposano nelle opere di Navid Azimi Sajadi

L’artista iraniano ritorna in Sicilia e inaugura la sua residenza d’artista alla Zisa, organizzata dalla Soprintendenza per i Beni culturali in collaborazione con MondoMostre. Si tratta della continuazione del progetto già avviato al duomo di Monreale