Giornata nazionale dell'Ordine dei Cavalieri di Malta: sabato stand in piazza Castelnuovo

Sabato torna a Palermo la Giornata nazionale dell’Ordine di Malta, ordine religioso-laicale e ospedaliero. Dalle 9 alle 19, in piazza Castelnuovo, oltre alle informazioni sul lavoro svolto quotidianamente sul territorio dai volontari, il personale sanitario effettuerà dimostrazioni di primo soccorso e rileverà i parametri pressori e glicemici per chi ne dovesse fare richiesta.

In Italia l’Ordine di Malta opera attraverso i tre gran priorati e le delegazioni al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità; l’Acismom (Associazione cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta) segue la parte sanitaria con l'ospedale di Roma e ambulatori in tutta Italia; il corpo militare è dedito all'assistenza sanitaria e umanitaria in Italia e all’estero; il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) presta servizi di pronto soccorso, servizi sociali, di prima emergenza e interviene in occasione di calamità naturali, operando in stretta collaborazione con il dipartimento italiano della Protezione civile la guardia costiera e le Capitanerie di porto. Parecchie le iniziative sono state avviate per contrastare il Coronavirus. Dall’inizio della guerra, inoltre, le energie dei volontari si stanno concentrando anche sull’emergenza Ucraina.

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta - fondato a Gerusalemme oltre 9 secoli fa - ha una duplice natura: è ordine religioso laicale ed ente primario di diritto internazionale. La sua missione è di essere al servizio dei poveri, dei malati, dei rifugiati e di coloro che sono ai margini della società. I suoi 13.000 membri, gli 80.000 volontari permanenti, coadiuvati da oltre 40.000 tra medici, infermieri, ausiliari e paramedici. L’Ordine di Malta intrattiene rapporti diplomatici con scambio di ambasciatori in 112 Stati, tra questi la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

A Palermo, i membri ed i volontari della delegazione della Sicilia Occidentale, sono impegnati nei servizi di distribuzione di pasti caldi e vestiario ai senza fissa dimora presso la stazione centrale, di approvvigionamento e distribuzione di pasti presso la mensa del centro Don Orione, di organizzazione del pranzo di Natale con i signori malati in casa di riposo, nell’accompagnamento in pellegrinaggio ai santuari di Loreto e Lourdes degli ammalati, nell’organizzazione esecutiva e logistica, servizi generali e di assistenza per il campo estivo Granpriorale per i giovani disabili e i volontari che li accompagnano.

Il Corpo Militare Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano-Unità territoriale Sicilia è impegnato inattività di supporto e formazione sanitaria in favore dell'Esercito Italiano; di assistenza sanitaria alle attività addestrative interne e servizi a carattere sanitario specialistico in favore di enti civili e militari che ne facciano richiesta, in corsi di formazione di primo soccorso anche a favore delle altre forze armate e Protezione civile.

Il raggruppamento Sicilia del Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) partecipa con personale sanitario alla missione di soccorso nel Mediterraneo, sui mezzi della guardia costiera ed offre assistenza medica ai migranti durante la traversata; all’attività di monitoraggio e prevenzione della diffusione dell’epidemia di Covid con il progetto "un tampone per amico" mediante la presenza di un punto vaccinale di prossimità; attività di primo soccorso presso la Cappella Palatina, fondazione Federico II; primo soccorso e pubblico servizio, assistenza ai disabili, in occasione di eventi di rilievo locale; forma un presidio settimanale dei volontari sanitari e laici per punto di ascolto sanitario, nonché organizzazione di visite mediche specialistiche ed ascolto psicologico per i senza fissa dimora e le persone in stato di indigenza presenti sul territorio, partecipazione ai campi estivi organizzati per gli ammalalati in Sicilia e in Italia.