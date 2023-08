Le opere letterarie dello scrittore palermitano Antonino Schiera ancora una volta in evidenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La giuria del 1° Concorso Letterario Nazionale Città Cultura 2023 "Fuscaldo... incontri diVersi” ha premiato con il primo posto assoluto il breve racconto “Moderno emigrate” dello scrittore Antonino Schiera, nella Sezione Racconti del Mezzogiorno. Il racconto è stato protagonista nel 2015, insieme ad altri, di un'iniziativa benefica a cura della casa editrice Montecovello. Altri due importanti riconoscimenti sono arrivati nel 2° Premio Letterario Antonio Veneziano il cui presidente e ideatore è il poeta e promotore culturale Antonino Causi. Il racconto autobiografico dell’autore palermitano, “La valigia gialla” edito da Libero Marzetto nel 2021, si è classificato al secondo posto nella sezione D Libro di Narrativa.

La sua raccolta di poesie “Sciabordio vitale sotto il cielo plumbeo” pubblicata dal Convivio Editore nel 2021, si è invece classificata al terzo posto nella sezione C del premio letterario Libro di Poesia in Italiano. “Sono particolarmente grato - ha detto l’autore del libro che ricordiamo essere poeta, scrittore, collaboratore giornalistico e blogger - per i tre riconoscimenti assegnati a uno dei miei primi brevi racconti e alle mie due ultime opere letterarie, nell’attesa che dopo l’estate di quest’anno veda la luce un mio nuovo libro, non svelando altro per non togliere l’effetto novità riguardo questo mio nuovo lavoro. Ho sempre sostenuto - dice ancora Antonino Schiera - che i premi letterari sono una naturale conseguenza del lavoro artistico e non un obiettivo primario.

Una sottile differenza che permette agli scrittori di concentrarsi sulla qualità delle loro opere, che sappiamo essere un concentrato di ispirazione ed esperienza personale, conoscenza di altri autori, studio e un minimo di tecnica sia per quanto riguarda la poesia che la prosa. Del resto Italo Calvino, autore tra le tante opere del libro “Lezioni americane” che consiglio a tutti di leggere, ha detto: "I premi letterari sono una forma di comunicazione tra scrittori e lettori, e quindi un fatto positivo per la letteratura"”. La cerimonia di premiazione del 1° Concorso Letterario Nazionale Città Cultura 2023 "Fuscaldo... incontri diVersi, si svolgerà a Fuscaldo in provincia di Cosenza il 16 settembre 2023. La cerimonia di premiazione del 2° Premio Letterario Antonio Veneziano si svolgerà domenica 24 settembre alle ore 10 a Palermo nella ex chiesa di San Mattia ai Crociferi sita in via Torremuzza 18.