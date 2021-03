"Il mio amico Tobìa": il nuovo libro dello scrittore castelbuonese Francesco Licciardi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si chiama "Il mio amico Tobìa", il nuovo libro di Francesco Licciardi, pubblicato proprio in questi giorni, da Youcanprint. Dopo "Anime tra le stelle" e "Chi sogna cambia il mondo" l’eclettico artista castelbuonese si cimenta in una nuova opera letteraria dedicando i suoi sforzi al pubblico dei più piccoli. La storia vede protagonisti Cristian, un bambino di nove anni e Tobìa il suo cucciolo di beagle. I due amici si ritroveranno a vivere un’avventura straordinaria sospesa tra la realtà e la fantasia, lungo quel confine invisibile che solo il cuore sensibile di un bambino è capace di oltrepassare.

Francesco Licciardi, siciliano, classe 1983, vive a Castelbuono. Maestro d’Arte applicata, si dedica alla pittura e all’organizzazione di eventi d’arte. Nel 2014 una delle sue opere viene ammessa a partecipare alla II Biennale di Palermo. Artista eclettico e a tutto tondo, nel 2015 pubblica il suo primo romanzo, "Anime tra le stelle", riscuotendo un grande successo e ricevendo ottimi consensi da parte dei numerosi lettori. Nel novembre 2018 pubblica la sua seconda opera dal titolo "Chi sogna cambia il mondo", una raccolta di poesie. Dal 2017 è promotore del concorso internazionale d’arte pittorica "Castelbuono Cuore d’Artista". Le sue opere pittoriche, recensite da Antonello Blandi, Paolo Levi, Stefania Bison e da altri critici di fama internazionale, hanno ricevuto diversi premi e riconoscimenti e si trovano attualmente a Pittsburgh (Usa) Parigi, Milano, Cremona, Genova, Verona, Caltanissetta, Palermo e in diversi comuni della Sicilia. Alcune di esse sono oggi di proprietà di Giuseppe Tornatore, Totò Cascio, Enrico Intra, Laura Giordano, del Centro Paolo Borsellino di Palermo e di Skoda Auto Italia. ”Il mio amico Tobìa” è disponibile in forma cartacea su Mondadori Store, La Feltrinelli, Ibs e su tutti gli altri store on line e su ordinazione in qualsiasi libreria d’Italia.

