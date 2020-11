Le Vie dei Tesori, rinviato l'ultimo weekend del festival: "Questo è solo un arrivederci"

Le Vie dei Tesori sospende l’ultimo weekend del Festival e lo rinvia a data da definirsi, non appena l'emergenza sarà superata. Dopo centomila visitatori e otto weekend in quindici città e borghi, una lunga maratona “di bellezza”, portata avanti in sicurezza senza alcuna emergenza, il festival ha deciso di rinviare il nono e ultimo weekend (7 e 8 novembre), alla luce del Dpcm sull'emergenza Covid pubblicato oggi che sospende le visite nei luoghi della cultura fino al 3 dicembre.

Un weekend che era stato previsto eccezionalmente quest’anno, in aggiunta alla durata consueta del festival a Palermo. I coupon non utilizzati vanno conservati (sia singoli che multipli) perché quello de Le Vie dei Tesori è solo un arrivederci: questo ultimo weekend sarà riprogrammato a emergenza finita, in una data che presto sarà comunicata, anche alla luce delle normative in corso. Tutti coloro che hanno prenotato le visite nei luoghi, le passeggiate, le esperienze, gli eventi, le visite con degustazione saranno contattati singolarmente.

“Sospendiamo le attività nella consapevolezza di avere affrontato e vinto una sfida difficile - dice Laura Anello, presidente dell’associazione Le Vie dei Tesori onlus -, garantendo la sicurezza delle 100 mila visite che si sono susseguite, senza alcuna emergenza. Abbiamo affrontato innumerevoli problemi e pesanti costi per adeguare la manifestazione agli standard di sicurezza, ma siamo felici di avere regalato a tutti uno squarcio di bellezza, un'emozione, una ragione per sentirsi parte della propria storia e di sperare. Grazie ai partner, pubblici e privati, che hanno collaborato al festival. Grazie allo staff dei nostri ragazzi che ha lavorato sul campo. Grazie ai visitatori che con grande responsabilità ci hanno seguito, e che in queste ore ci hanno inondato di messaggi che ci scaldano il cuore. Li aspettiamo presto. Per ritrovarci insieme nella bellezza”. Informazioni su www.leviedeitesori.com.