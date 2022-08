VIDEO | Notre Dame de Paris a Palermo per i vent'anni del musical, Lola Ponce: "Vi amo, qui mi sento a casa"

L'opera andrà in scena dal 18 al 29 agosto, con una replica in più rispetto al previsto, al Teatro di Verdura con il cast originale del debutto. Alla presentazione anche il "gobbo" Giò Di Tonno: "Facile fare un personaggio tormentato come Quasimodo con questo caldo". L'assessore Cannella: "Rilanceremo Teatro Biondo, Gam e Montevergini"

La celebrazione dei vent’anni di storia di Notre Dame de Paris in Italia, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, continua il suo viaggio arrivando in Sicilia. Lo spettacolo tra i più imponenti mai realizzati approderà a Palermo il 18 agosto e prolungherà la sua permanenza in città fino al 29 agosto, con una replica in più rispetto al previsto.

La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, è partita il 3 marzo da Milano proseguendo poi ad Ancona, Jesolo (VE), Firenze, Roma, Reggio Calabria, Lugano, Genova, Codroipo (UD), Lanciano, Ferrara, San Pancrazio Salentino, Pula (CA), Palermo, Torre del Lago (Lu), Milano, Verona, Napoli, Bari, Catania, Eboli, Casalecchio di Reno (Bo), Torino e si concluderà a dicembre 2022 a Trieste. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com.

Alla conferenza di presentazione, tra gli altri, Lola Ponce che vestirà ancora una volta i panni di Esmeralda e Giò Di Tonno, il "gobbo" Quasimodo. L'attrice e cantante argentina: "Vi amo, a Palermo mi sento a casa". La prima andrà in scena stasera, in una giornata da bollino rosso. "Sarà facile - dice Di Tonno - fare un personaggio tormentato come Quasimodo con questo caldo". Presente anche il neo assessore alle Politiche culturali, Giampiero Cannella: "L'assessore Cannella: "Un debutto anche per la macchina amministrativa con un evento che contribuisce a dare alla nostra città una reputazione sul piano internazionale. Prossimi obiettivi il rilancio di Teatro Biondo, Gam e Montevergini"

“È un dato sensazionale che fa capire quanto il pubblico italiano sia ancora affezionato a questo spettacolo. Abbiamo pensato di annunciare nuove disponibilità data la straordinaria domanda. Questo è un ottimo segnale per l’entertainment dal vivo in Italia”, dice Clemente Zard. In occasione del tour di celebrazione del Ventennale, Lola Ponce ritorna in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso. A vent’anni dall’esordio dell’opera sui palchi d’Italia il 14 marzo del 2002 al GranTeatro di Roma Notre Dame de Paris ha in scena l’intero cast originale del debutto. Inoltre, special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.