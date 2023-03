"Nate in Sicilia", all'Ascione lo spettacolo di Sara Cappello sulle donne leggendarie della nostra Isola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Storie di donne. Storie di coraggio, amore e morte. Storie che hanno lasciato un’impronta profonda e indelebile della nostra poliedrica, melodiosa e unica cultura popolare. “Nate in Sicilia” è lo spettacolo che Sara Cappello ha portato all’IISS “E. Ascione”, grazie ad un Pon che, in trenta ore, ha fatto viaggiare alunne e alunni dell’Istituto palermitano alla scoperta di un patrimonio che non può e non deve andare perduto, ma che piuttosto va tramandato e valorizzato perché unico, millenario e prezioso.

In dieci preziosi incontri, gli alunni delle classi coinvolte hanno cantato, dipinto, recitato, abilmente diretti da una donna forte, talentuosa ed esperta che li ha guidati alla scoperta di una lingua e di una cultura che dovrebbero essere inserite nei nostri piani di studio, tanto sono rare e preziose. Sara Cappello ha affascinato i ragazzi e le ragazze con storie, canti e “cunti” di donne che, per amore, hanno scelto di vivere, morire, o uccidere.

Donne leggendarie, che l’artista palermitana ha fatto rivivere attraverso le loro marionette, gli oggetti che le hanno contraddistinte e le leggende che queste creature, innocenti o colpevoli, angeliche o diaboliche, hanno alimentato. Sul palco si sono materializzate la Baronessa di Carini, Angelica principessa del Catai e la vecchia dell’aceto di Natoli, con le loro storie e le loro scelte. Un viaggio nel passato, nella leggenda, nella cultura popolare.

E poi, con abile e melodiosa maestria, Sara Cappello ci ha fatti tornare al presente, alla Sicilia di Donna Florio, di Franca Viola e, dulcis in fundo, di Rosa Balistreri. Tre donne, tre storie, tre facce della nostra storia siciliana. Donne che hanno dedicato la propria vita a un progetto e che, non sempre, lo hanno portato a termine. Donne tradite dall’amore ma sempre capaci di affrontare con forza e determinazione la propria sorte. Insomma. Donne. Un universo di forza e fragilità, passioni e aspirazioni. Che il loro esempio possa ispirare le giovani generazioni, rendendole portavoce di valori che non possono andare perduti.

Gabriella Romano