Nasce a Palermo il book club dei libri quasi proibiti o dei lettori eretici

Temi poco trattati dalla stampa e dalla cultura per un malinteso senso di rispetto nei confronti delle autorità cattoliche del nostro paese, nonostante la voce solitaria di Papa Francesco apra spesso la discussione su nuovi e scottanti dossier. Da queste premesse nasce l'iniziativa della Chiesa Protestante Unita Koinonia, della Tenda di Abramo e OltreQuando chiamata il book club dei libri quasi proibiti o dei lettori eretici

"Tramite questa iniziativa - si legge in una nota di della Tenda di Abramo - metteremo fra le mani dei lettori libri su tematiche poco discusse o addirittura censurate. Partiremo dalla lettura di un agile ma rigoroso saggio che proporremo a chi vuole unirsi a noi ed ogni mese lanceremo una discussione che sia la più franca e libera possibile e che si concretizzerà fisicamente nel corso di 5 incontri mensili che avranno luogo l'ultimo venerdì di ogni mese presso la sede di OltreQuando in via Vann'Antò 16, a Palermo. La proposta è rivolta a tutti senza alcuna distinzione di fede religiosa o politica. I libri si possono acquistare presso OltreQuando che per l'occasione - conclude - offrirà uno sconto particolare a chi acquisterà lì il volume del mese".

"Non ci sono amicizie più rapide di quelle tra persone che amano gli stessi libri", diceva Irving Stone.

Questo il calendario delle letture proposte:

• Marzo: Gerhard Engelsberger, “Divorzio e evangelo. Prospettive e speranze”, Claudiana.

• Aprile: Elian Cuvillier, “Maria chi sei veramente? I differenti volti della madre di Gesù nel Nuovo Testamento”, Claudiana.

• Maggio: Paola Lazzarini, “Non tacciano le donne in assemblea. Agire da protagoniste nella Chiesa”, Effatà.

• Giugno: Sante Sguotti, “Prete pedofilo si diventa. Pedofilia e celibato nella Chiesa di papa Francesco”, Edizioni La Zisa.

• Luglio: Andrea Panerini, “Il ragazzo del centurione. Orientamenti sessuali e fede cristiana”, Edizioni La Zisa.

Per maggiori informazioni scrivere a: oltrequando2020@gmail.com o telefonare allo 091 5509295 o al 3279053186 www.facebook.com/oltrequando - https://oltrequando.blogspot.com OltreQuando – la casa dei libri e delle culture, via Vann’Antò 16, 90144 Palermo