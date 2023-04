Torna Musixology, la rassegna di musica e cocktail sul rooftop del Seven

La musica, i cocktail e uno dei più bei rooftop di Palermo. Dopo il successo della passata edizione, torna Musixology, la rassegna pensata dal Seven, il ristorante dell’Hotel Ambasciatori di via Roma, che conquista tutti i sensi e unisce la buona musica all’arte della mixology per un appuntamento capace di colorare la primavera palermitana sin dall’aperitivo. Ogni serata avrà infatti inizio alle 19.30.

Una serie di otto appuntamenti dedicati alla musica e all’esperienza sensoriale che lega insieme drink e food e che, dal 13 aprile fino al prossimo 1° giugno, animerà i giovedì palermitani nella terrazza che domina Palermo e da cui si vedono le cupole arabo normanne di una città ricca di storia che piace molto ai turisti. I dj set, accompagnati da una selezione di cocktail, sanciranno l’inizio del weekend con un giorno di anticipo.

S’inizia il 13 aprile con il dj set di Angelo Messina, da anni resident in una delle più famose e note discoteche della Sicilia, il Raya di Panarea. Il 20 aprile, invece, sarà la volta dei Bolone, il duo acustico formato da Salvatore e Irene Bolone che abbraccia dal pop-rock al soul jazz, fino al cantautorato italiano, reinterpretando questi generi con nuovi arrangiamenti musicali. Il 27 aprile a salire in consolle sarà la giovane dj Miriam Casa che scalderà l’atmosfera con la sua elettronico-music.

Il 4 maggio arriva Naua Bargione, in arte Naua, che con la sua musica house, dal deep house alla tech house, fino a dance, pop ed elettronica conquisterà tutti. L’11 maggio, invece, gradito ritorno al Musixology: dopo il successo dello scorso anno, in consolle torna Vincenzo Bonura che con le sue note revival porterà tutti indietro nel tempo. Il 18 maggio spazio alla Banda Comune di Cerda dove un mix di successi dal soul all'hip hop, dal rock ai classici italiani, dal funk alla disco music, farà sognare tutti.

Appuntamento con la musica in vinile il 28 maggio, questa volta con Luigi Anello e Francesco Saporita, il gatto e la volpe della scena musicale underground palermitana che già alla passata edizione hanno conquistato il pubblico di Musixology. Ultimo appuntamento il 1° giugno con Gabriele Oliveri, il dj che vanta collaborazioni in consolle prestigiosissime, come quelle con Fabri Fibra, Sfera Ebbasta e Coez.

Una rassegna pensata per la primavera e capace di stuzzicare il gusto attraverso l’ascolto: ogni dj set sarà infatti accompagnato da una selezione di cocktail, i “Seven Signature”, pensata dal bartender del ristorante dell’Hotel Ambasciatori. I sette cocktail speciali ricordano così gli ever green della mixology: melodici drink in cui le note musicali si traducono in note aromatiche. Gin, vodka, champagne, whisky sposano ingredienti come bitter al cioccolato, rosolio di bergamotto, sciroppo d'agave, maracuja e liquore al rabarbaro. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta chiamando mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.