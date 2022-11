L'undicesima stagione di Musicamente si è chiusa ieri sera con "San Casimiro Re di Polonia” di Scarlatti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’XI esima stagione dell’Associazione MusicaMente di Palermo siè chiusa ieri sera, all’Oratorio di Santa Cita, con il concerto dell’Arianna Art Ensemble diretto dal clavicembalista e direttore d’orchestra palermitano Ignazio Maria Schifani e con le voci di Luca Dordolo, Anastasia Terranova, Martina Licari, Debora Troia, ed Aurora Bruno. E’ stato eseguito l’Oratorio San Casimiro re di Polonia composto da Alessandro Scarlatti. Un progetto frutto di una collaborazione tra l’Associazione MusicaMente, l’Istituto di Cultura Polacco, l’Associazione Musicale Etnea di Catania e il Festival Magie Barocche di Noto.

L'oratorio San Casimiro Re di Polonia fu composto da Alessandro Scarlatti a Roma per la regina esule Maria Casimira di Polonia e probabilmente eseguito per la prima volta il 12 settembre 1704 a Palazzo Zuccari, residenza della sovrana in città. La trama narra delle lusinghe di “Amor Profano” e “Regio Fasto” che, a colpi di sfavillanti arie virtuosistiche, tentano di piegare la virtù di Casimiro, che, cristianamente, segue invece i dettami di “Castità” ed “Umiltà”. Per l’occasione hanno composto l’Arianna Art Ensemble: Valerio Losito e Raffaele Nicoletti ai violini, Andrea Lizarraga alla viola, Andrea Rigano al violoncello, Lamberto Nigro al contrabbasso, Paolo Rigano all’arciliuto, Silvio Natoli alla tiorba e Cinzia Guarino all’organo.