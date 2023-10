Le chiese della Kalsa si trasformano in un palcoscenico per dieci concerti di musica da camera

Un viaggio nella musica da camera, grazie ai concerti di compositori tra i più emblematici e di interpreti siciliani e internazionali, alla scoperta del quartiere Kalsa di Palermo attraverso due delle sue chiese più belle e rappresentative, Santa Teresa alla Kalsa e Santa Maria della Pietà. Torna "Sicilian Music Wave" la stagione concertistica di Ars Nova (Associazione Siciliana per la Musica da Camera) con il nuovo slogan "Tempo di musica alla Kalsa", promosso d’intesa con l'associazione Significa Palermo Ets.

Quest'anno la rassegna è organizzata in collaborazione con le Rettorie delle due chiese e con il Liceo musicale "Regina Margherita" di Palermo, con l'Apve associazione Pionieri e Veterani Eni e con il Comune di Palermo. L'iniziativa ha il supporto dell’Assessorato al turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e dell’associazione Significa Palermo Ets. La direzione artistica è affidata al maestro Onofrio Claudio Gallina, che ha messo insieme un ricco cartellone che coinvolge musicisti siciliani, provenienti da ogni parte dell’isola, insieme a musicisti nazionali e internazionali.

Saranno dieci appuntamenti che partiranno il 12 ottobre e fino al 14 dicembre, rappresenteranno un appuntamento fisso ogni giovedì alle ore 21, oltre ad un concerto “fuori rassegna” il 21 dicembre. Il programma della rassegna "Sicilian Music Wave" conferma la sua particolare attenzione per gli interpreti siciliani. L’ingresso ai concerti che si terranno nelle chiese di Santa Teresa alla Kalsa e di Santa Maria della Pietà con un appuntamento alla chiesa della Martorana, prevede un biglietto di 8 euro, oppure un abbonamento ai 10 concerti dell'importo di 60 euro.

"La collaborazione con Ars Nova - dice don Giuseppe parroco di Santa Maria della pietà - ci permette di proporre agli abitanti della Kalsa e alla città tutta l'invito a conoscere sempre meglio le chiese monumentali di Santa Teresa e di Santa Maria della Pietà come segni di bellezza e luoghi di incontro della comunità. E ci permette anche di dare ulteriore forza all'impegno per la loro salvaguardia e valorizzazione".

"La stagione di concerti di Ars Nova, nel 49° anniversario dalla fondazion - dice Giulio Pirrotta, presidente Ars Nova Associazione Siciliana per la Musica da Camera - è pensata confermando il duplice impegno istituzionale per la promozione della cultura musicale e per la collaborazione allo sviluppo sociale in Sicilia. Il messaggio di quest'anno "Tempo di musica alla Kalsa" intende sollecitare l'attenzione della cittadinanza verso uno dei quartieri della città che è al tempo stesso periferia e centro, e riassume i caratteri di bellezza del patrimonio e di bisogno di costante impegno di comunità per risolvere le difficoltà dell'oggi e per costruire una migliore qualità del futuro".