VIDEO | Dall'arrotino al "conza lemmi", al Mercato delle Pulci la storia di Palermo è racchiusa in un museo

Ha aperto al pubblico con il ritorno in zona gialla, dopo due anni di lavoro di catalogazione da parte di Luciano Ienna, presidente dell'associazione Fide Mirabilia. Un richiamo che lui, cresciuto in quella baracca da una famiglia numerosa, ha sentito fin da piccino, quando conservava resti di giocattoli che altrimenti sarebbero andati buttati. Migliaia di oggetti, testimonianza di usi e tradizioni del passato. Il quotidiano che diventa storia e si fa racconto attraverso le sue parole, in un percorso sensoriale a 360 gradi