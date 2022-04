Al Cep inaugurato il Museo collettivo: immagini e parole raccontano il quartiere visto dai residenti

Inaugurato il museo collettivo del Cep. Si trova all'interno del Centro aggregativo San Giovanni Apostolo e nasce da un lungo processo di partecipazione attiva che, oltra a Palermo, vede interessate anche Roma e Favara. Il luogo racconta il quartiere attraverso immagini e fotografie. Esposti anche quaderni, realizzati da piccoli gruppi di residenti, contenenti testi, disegni, attraverso i quali vengono rappresentate le visioni che hanno gli abitanti del quartiere, nonché l'identità della comunità e del territorio.

"Ancora una volta - dichiarano il consigliere comunale del gruppo Avanti Insieme, Massimo Giaconia e il vice presidente della Sesta circoscrizione, Roberto Li Muli - esprimiamo la nostra gratitudine, quella di tutto il quartiere e della Città, per l'impegno e l'importante lavoro quotidiano di Antonietta Fazio e i volontari dell'associazione San Giovanni Apostolo, che mirano a far crescere sempre di più il senso di comunità. Grazie anche a Minimum Studio e Ecomuseo Mare Memoria Viva che hanno curato, in collaborazione con l’Associazione San Giovanni Apostolo Onlus e l'Istituto comprensivo Giuliana Saladino, il processo che ha portato alla creazione del Museo collettivo di quartiere".