Alla Galleria d'arte moderna una mostra su Frida Kalho, 100 fotografie per raccontare una vita

E' stata inaugurata alla Galleria D'Arte Moderna la mostra su Frida Kahlo, una vita per immagini, che ha aperto ufficialmente al pubblico sabato e per tutto il mese, fino al 28 novembre, resterà esposta alla Gam. La presentazione coincide con l'esordio dell'incarico come dirigente ufficio musei e spazi espositivi del Comune di Palermo della direttrice della Galleria d’Arte Moderna Empedocle Restivo. "Si tratta per me di un motivo di orgoglio, al contempo una sfida e un’opportunità" ha detto.

Prodotta da Civita in partnership con l'amministrazione comunale, è proprio l'assessore alla Cultura Giampiero Cannella a tagliare il nastro. “Una mostra, quella di Frida Kahlo - dice - che ci propone un personaggio iconico e contemporaneo per via delle tematiche che ha affrontato e per le sue caratteristiche artistiche. Un’artista complessa che ha sviluppato una produzione di opere che trattano materie dei nostri giorni".

Alla Galleria d'Arte Moderna, così, l'omaggio a una artista, molto amata in tutto il mondo, che incarna uno di quei casi in cui arte e biografia si intersecano inscindibilmente, rendendo unico un personaggio. "Mi fa piacere inoltre che questa mostra sia stata allestita in questo spazio museale perché, anche in questo caso, a un anno dall’insediamento di questa amministrazione, restituiamo alla città un luogo che non è soltanto splendido spazio che custodisce una splendida collezione di arte moderna a Palermo ma è un luogo che ha avuto, in un solo anno, un rilancio visibile agli occhi di tutti e che ha ospitato, continua a ospitare e ospiterà, declinazioni contemporanee dell’arte con una notevole sensibilità verso tutti i linguaggi dell’arte contemporanea che convivono con le collezioni dell’arte moderna siciliana. Pertanto questa mostra è una ulteriore sottolineatura delle potenzialità che questa struttura offre e un ulteriore opportunità per questa amministrazione di manifestare la volontà di farne uno scrigno prezioso di una città, certamente aperta alle sensibilità internazionali".