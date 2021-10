VIDEO | Il pallone come simbolo di inclusione e libertà, a Palazzo Trinacria in mostra "Football no limits"

Venti immagini, a colori e in bianco e nero, firmate dai più grandi fotoreporter dell'agenzia Magnum, scattate in giro per il mondo tra il 1958 e il 2001, che raccontano il calcio in contesti diversi da quelli a cui siamo abituati. La mostra sarà visitabile fino al 30 dicembre