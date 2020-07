Addio al maestro Morricone che ha scritto anche per Franco e Ciccio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi con la scorparsa del maestro Ennio Morricone se ne và una parte dell'italia musicale fatta di tante colonne sonore per i maggior film di tantissimi registi come Sergio Leone, Tornatore e tanti altri. Voglio ricordare anche che Morricone è stato anche protagonista musicale in alcuni film dei nostri attori siciliani Franco Franchi e Ciccio Ingrassiacon nel 1962 "I motorizzati", regia di Camillo Mastrocinque; nel 1964 "I maniaci" regia di Lucio Fulci; sempre nel 1964 "I due evasi di Sing Siing" regia di Lucio Fulci e nel 1976 "Todo modo" regia di Elio Petri con solo la participazione di Ciccio Ingrassia.

Giuseppe Li Causi storico di Franco e Ciccio

