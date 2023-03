A Monreale la presentazione del romanzo "La colpa e l'innocenza" di Sergio Fanara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani, giovedì 23 marzo 2023 alle 16, appuntamento con la professoressa e critica letteraria Daniela Balsano per la presentazione del romanzo "La colpa e l'innocenza" dell'autore palermitano Sergio Fanara. L'evento, organizzato dall'associazione "Con.vi.vi l'autismo aps", si svolgerà nei locali della Casa Cultura Santa Caterina (biblioteca comunale) in via Pietro Novelli 5 a Monreale. Sarà presente l'autore.