VIDEO | La "meta carrozza" del visionario Marco Papa apre l'edizione natalizia de Le Vie dei Tesori

La mostra, visitabile fino al 31 marzo, entra in dialogo con il settecentesco ex Palazzo Valguarnera dei marchesi di Santa Lucia, uno dei luoghi più visitati e apprezzati durante il festival. Appuntamento in botteghe e palazzi restaurati dal 28 al 30 dicembre e il 4 e 5 gennaio