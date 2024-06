Maison Bocum Palermo, Francesca Dondoglio selezionata per la realizzazione della "Project room"

E’ Francesca Dondoglio la vincitrice della Open Call for Contemporary Art "Una Stanza tutta per sé" promossa da Maison Bocum di Palermo, il format di ristorazione dal gruppo Virga&Milano, con la consulenza scientifica di Agata Polizzi, storica dell’arte e curatrice indipendente. La Call, conlo scopo di valorizzare, promuovere e sostenere le arti visive e gli artisti contemporanei a livello nazionale insieme al Comitato scientifico di selezione dei progetti, composto da Franco Virga, Stefania Milano, Agata Polizzi, Cristina Costanzo, Maurizio Carta e Isabella Ragonese, ha affidato all’artista Francesca Dondoglio la visione sullo spazio della stanza centrale di Maison Bocum.

Alla Maison Bocum in via dei Cassari è stato presentato il progetto, un’opera site specific che sarà esposta fino al prossimo dicembre. L’artista torinese, rappresentata dalle gallerie Studio La Linea Verticale e Galleria Umberto Benappi, è stata selezionata tra 60 progetti arrivati. Maurizio Carta, assessore alla Rigenerazione Urbana, era uno dei membri del Comitato di selezione dei progetti artistici: “La Call for Artist di Maison Bocum non è solo un atto artistico - dice Carta - ma è a tutti gli effetti un atto politico che immette preziosa energia creativa alle politiche culturali della città. Come Assessore alla rigenerazione urbana sono orgoglioso di aver fatto parte della Commissione che ha selezionato la potente proposta di Francesca Dondoglio, ma sono ancora più orgoglioso di essere un amministratore che sta rivoluzionando le politiche culturali della città considerandole come inneschi dei processi di rigenerazione dello spazio pubblico e dei luoghi del tempo libero. Palermo città creativa parte anche da una stanza blu!”.

La Project Room “Una stanza tutta per sé”

"La libertà intellettuale dipende da cose materiali. La poesia dipende dalla libertà intellettuale". Capolavoro di originalità e stile, tappezzato di audace e tagliente ironia, Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf (1929) è il primo saggio moderno della letteratura femminista. Ancora oggi una stanza tutta per sé è proprio quel luogo ideale e necessario alla bellezza che rappresenta una dimensione d'elezione in cui il soggetto può dare origine alla propria meditazione, stabilendo così la propria libertà e la propria indipendenza. E' sempre attuale e urgente il bisogno di riservarsi una “retrobottega della mente”, ossia uno spazio proprio, un luogo sia metaforico sia concreto, dove sia possibile entrare in contatto intimo con se stessi. Dove poter attuare indisturbati una rigenerazione e riorganizzazione di sé e dei propri pensieri.

Una stanza tutta per sé è una stanza che va vissuta. Lo spazio può (e deve) essere esplorato e sperimentato. In sintonia con queste osservazioni, Francesca Dondoglio ha lavorato a un intervento di pittura murale esteso a tutta la stanza. Protagonista è il blu oltremare, colore meditativo e vitale, capace di creare un ambiente avvolgente nel quale l'ospite non sarà solo fruitore o spettatore dell'opera, ma la abiterà, la animerà. Un'esperienza immersiva che trascende il tradizionale rapporto tra opera e osservatore, invitando quest'ultimo a diventare parte integrante dell'opera stessa con i suoi pensieri, i suoi desideri.

Le opere

Sulla superficie blu delle pareti sono state collocate una serie di 7 opere inedite che fanno parte dell'ultima fase della ricerca dell’artista. Un intervento che non si limita a presentare un messaggio, un'idea, ma diventa catalizzatore per l'esplorazione interiore. Lo spazio non è solo fisico ma è anche e soprattutto una realtà interna alla nostra coscienza. In quest'ottica le opere si configurano come delle finestre che, sfondando metaforicamente la parete, aprono verso una dimensione altra. Un invito ad affacciarsi allo sconfinato, all’inesplorato. Ci racconta Francesca: “La natura dinamica ed immersiva di un ambiente ha il potere di unire i suoi abitanti in esperienze uniche ma condivise. Il tentativo di valorizzare uno spazio poetico – soprattutto in una contemporaneità che mette al primo posto la produttività economica e il senso di possesso anziché l'essere e le relazioni umane, l'acquisizione rapida e senza limiti delle informazioni anziché la loro qualità formativa – può mostrarsi utile per sostenere una creatività distribuita e costruita socialmente che faccia da ponte tra mondo interno e mondo esterno, tra essere e società”

L’intervento dell’artista è anche un invito a regalarsi un momento tutto per sé, in solitudine o in compagnia, per entrare in sintonia con ciò che è davvero nostro perché, come ricorda Virginia Woolf, "è molto più importante essere se stessi che non tutto il resto".

Note sull'artista

Francesca Dondoglio (1990) è un'artista italiana che esplora il rapporto tra materia, colore e forma dando vita a una pittura stratificata ascrivibile a un espressionismo esperienziale di natura concettuale. La sua pittura indaga il rapporto tra il colore, l'interiorità e la tradizione filosofico- poetica, restituendo l'immaginario esistenziale ed emotivo in quadri di natura aniconica. Colore, materia e segno danno forma a dispositivi di senso che usano la cromaticità per portare a rappresentazione la dimensione archetipale ed esistenziale dell'uomo. Dopo un'esperienza nel restauro delle opere antiche, moderne e contemporanee, si dedica alla pittura unendo la ricerca concettuale a quella materica cercando di restituire, attraverso il gesto, l'intera storia della cultura artistica sviluppando quella linea analitica presente nell'arte moderna e contemporanea che la porta a ragionare sulla natura stessa dell'arte e dei suoi elementi costitutivi. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private e prediligono la forma del quadro e dell'installazione site specific.